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Slavia Prag-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında sahasında Çekya ekibi Slavia Prag'a 3-2 mağlup olan Fenerbahçe, rakibini saf dışı bırakarak bir üst tura çıkmanın planlarını yapıyor. Ligde son olarak Hatayspor'u 2-0 yenerek moral bulan sarı-lacivertliler gözünü Prag'a dikti. Peki Slavia Prag-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Slavia Prag-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe-Slavia Prag

Ligde 17 maç sonra oynadığı 2 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, Avrupa mesaisine başladı. Geçen hafta UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında evinde konuk ettiği Çekya ekibi Slavia Prag'a, 3-2 yenilen ve turu ikinci maça bırakan sarı-lacivertlilerde hedef rakibini elemek.

Slavia Prag-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

  • UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Çekya ekibine sahsında 3-2 kaybeden Fenerbahçe, rövanşı alarak son 16'ya kalmak istiyor.

  • Bu sene uygulamaya giren deplasman golü kuralının kalkmasıyla sarı-lacivertliler rakibini iki farklı skorla yenmesi halinde son 16'ya adını yazdıracak.

  • Eğer 90 dakikayı rakibi karşısında tek farkla üstün tamamlarda deplasman golü kuralının kalkmasından dolayı mücadele uzatmalara gidecek.

  • Bu önemli karşılaşma 24 Şubat Perşembe günü TSİ 23.00'da başlayacak. Müsabaka dijital yayın platformu Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.

Çekya Ligi'nde lider durumda bulunan Slavia Prag maçlarını 21,000 kapasiteli Synot Tip Arena'da oynamaktadır.

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