Süper Lig'in 35. haftasında Ümraniyespor, sahasında Ankaragücü'nü ağırladı. Saat 16.00'da başlayan mücadelede Ankaragücü, ev sahibini 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Ümraniyespor, bu sezon Süper Lig'de küme düşen ilk takım oldu.





Ümraniye Hekimbaşı Stadyumu'nda oynanan maçta Ankara ekibi, dakika 18'de Kevin Malcuit'in golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden kısa bir süre sonra penaltı kazanan Ümraniyespor, 25. dakikada Umut Nayir ile skoru eşitledi.





Dakikalar 28'i gösterdiğinde hakem Mete Kalkavan skandal bir karara imza attı. Ankaragücü golü buldu, Mete Kalkavan top ağlara gitmeden hemen önce elle oynama gerekçesiyle Ankaragücü lehine penaltı kararıyla düdüğünü çaldı. VAR'dan Mete Kalkavan'a penaltı için izleme tavsiyesi geldi. VAR incelemesinin ardından Mete Kalkavan, elle oynama olmadığı gerekçesiyle penaltıyı da iptal etti. Mete Kalkavan düdüğü çalmasaydı, Ankaragücü öne geçecekti.









İlk yarı 1-1'lik eşitlikle tamamlanırken ikinci yarıda yoğun baskısını sürdüren konuk ekip, 71. dakikada Milson'un ayağından bulduğu golle skoru 2-1 yaptı. Maç bu skorla tamamlanırken, Ümraniyespor küme düştü. Ankaragücü ise derin bir nefes aldı.





Ümraniyespor-Ankaragücü 1-2 maç özeti izle







