Yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Final müsabakasının İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanmasını kararlaştırmıştır. 11 Haziran 2023 Pazar günü oynanacak olan final müsabakası, saat 20:45'te başlayacaktır" denildi.

Türkiye Kupası'nın bu sezonki ilk finalisti Sivasspor'u eleyen Fenerbahçe olurken, diğer finalist bu akşam oynanacak olan Ankaragücü-Başakşehir eşleşmesinin sonucunda belli olacak. İlk maçı 1-0 Başakşehir kazanmıştı.