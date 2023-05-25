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Spor

Türkiye Kupası finali Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası finalinin oynanacağı stadyumu ve programı açıkladı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

17:25 . 25/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Gürsel Aksel Stadyumu'nda daha önce 2020-21 sezonu Türkiye Kupası finali oynanmıştı. Beşiktaş finalde Antalyaspor'u mağlup ederek kupaya uzanmıştı.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda daha önce 2020-21 sezonu Türkiye Kupası finali oynanmıştı. Beşiktaş finalde Antalyaspor'u mağlup ederek kupaya uzanmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu, 2022-2023 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalinin tarihini ve stadyumunu açıkladı.


Yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Final müsabakasının İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanmasını kararlaştırmıştır. 11 Haziran 2023 Pazar günü oynanacak olan final müsabakası, saat 20:45'te başlayacaktır" denildi.


Türkiye Kupası'nın bu sezonki ilk finalisti Sivasspor'u eleyen Fenerbahçe olurken, diğer finalist bu akşam oynanacak olan Ankaragücü-Başakşehir eşleşmesinin sonucunda belli olacak. İlk maçı 1-0 Başakşehir kazanmıştı.


#Türkiye Kupası
#Fenerbahçe
#Başakşehir
#Ankaragücü
#Gürsel Aksel Stadyumu
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