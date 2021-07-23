Spor Sörlothta bir rakip daha çıktı
FUTBOL FUTBOL TRANSFER

Sörloth’ta bir rakip daha çıktı

Trabzonspor’un kadrosuna katmak için büyük çaba sarf ettiği Alexander Sörloth’a bir talip daha çıktı. Bundesliga ekiplerinden Mainz 05, Norveçli futbolcunun transferi için devreye girdi.

Ali Kemal Yazıcı Yeni Şafak
​Sörloth’ta bir rakip daha çıktı: Mainz 05 Norveçli golcüyle ilgileniyor
Alexander Sörloth

Trabzonspor, transfer çalışmalarını sürdürürken, gündemin birinci sırasında yer alan Alexander Sörloth konusunda bir kulüp daha devreye girdi. Alman basınında yer alan haberlere göre; RB Leipzig, forvet hattındaki oyuncu fazlalığı nedeniyle Sörloth’u kiralamak istiyor. Trabzonspor’un Norveçli oyuncuya olan ilgisi bilinirken, Bundesliga ekiplerinden Mainz 05’te devreye girdi. Alman kulübü, Sörloth’u kiralamak istiyor ancak Leipzig’in oyuncuya verdiği ücret sorun oluşturuyor. Mainz, ücreti aşağıya çekmek için görüşmelerini sürdürüyor.

KENDİNİ GÖSTEREMEDİ

Yaklaşık 1.5 aydır RB Leipzig ile yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Alexander Sörloth, antrenmanlar sırasında bir türlü kendini gösteremedi. Alman ekibinin teknik direktörü Jesse Marsch’ın Norveçli futbolcunun performansından memnun olmadığı ve gönderilmesi konusunda rapor verdiği öğrenildi. 23 milyon Euro karşılığında Andre Silva’nın da takıma katılmasıyla birlikte Leipzig ekibinde santrfor sayısı 6’ya yükseldi.

Abdullah Avcı'dan yıldız futbolcuya mesaj: "Buyursun gelsin"
SPOR
Abdullah Avcı'dan yıldız futbolcuya mesaj: "Buyursun gelsin"
Abone Ol Google News
Ege Denizinde deprem

Ege Denizi'nde deprem

Muğla açıklarındaki depremin büyüklüğü 4.2 olarak açıklandı.
Dört bölgeye uyarı

Dört bölgeye uyarı

​Meteoroloji yarın için son tahminlerini açıkladı.
Kandilin baronları

Kandil'in 'baro'nları

HDP ve paralelindeki bazı STK'lar ​'Kürt kimliğinin alındığını' öne sürerek çığırtkanlığa başladı.
ABD eğitip Haseke’ye saldı

ABD eğitip Haseke’ye saldı

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'ya silahlı eğitim vermeye devam ediyorlar.
28 Şubatçılar için itiraz kapısı kapandı

28 Şubatçılar için itiraz kapısı kapandı

Doğan ve Bir'in de bulunduğu 14 sanığa verilen müebbet hapis cezasına itiraz talebi reddedildi.
Rafale fiyaskosu

Rafale fiyaskosu

Yunanistan'ın 1990'lardan itibaren Türkiye'ye karşı başlattığı silahlanma yarışı, komediye dönüştü.
Nişantaşı'nda lüks sağlıkla buluşuyor

Nişantaşı'nda lüks sağlıkla buluşuyor

''Lüksün ötesinde'' bir yaklaşımla sunulan Nişantaşı Koru
Rejim camiyle tehdit ediyor

Rejim camiyle tehdit ediyor

​Esed, muhalifleri operasyon düzenleyip tarihi Hz. Ömer Camii'ni yıkmakla tehdit etti.
Hastaneye yatanlar aşısız

Hastaneye yatanlar aşısız

Delta varyantının Türkiye'de de etkisini göstermeye başlaması uzmanları endişelendiriyor.
Göçe 'gönüllü' çözüm

Göçe 'gönüllü' çözüm

​Türkiye, yasa dışı göçü tersine döndürmek için diplomasi araçlarını sonuna kadar kullanıyor.

​Mahir Ünal'dan ABD'nin fonladığı medya kuruluşlarına tepki.

​Sağlık Bakanlığı son yirmi dört saatin koronavirüs bilançosunu açıkladı.

İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.