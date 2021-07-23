Sörloth’ta bir rakip daha çıktı

Trabzonspor, transfer çalışmalarını sürdürürken, gündemin birinci sırasında yer alan Alexander Sörloth konusunda bir kulüp daha devreye girdi. Alman basınında yer alan haberlere göre; RB Leipzig, forvet hattındaki oyuncu fazlalığı nedeniyle Sörloth’u kiralamak istiyor. Trabzonspor’un Norveçli oyuncuya olan ilgisi bilinirken, Bundesliga ekiplerinden Mainz 05’te devreye girdi. Alman kulübü, Sörloth’u kiralamak istiyor ancak Leipzig’in oyuncuya verdiği ücret sorun oluşturuyor. Mainz, ücreti aşağıya çekmek için görüşmelerini sürdürüyor.

KENDİNİ GÖSTEREMEDİ

Yaklaşık 1.5 aydır RB Leipzig ile yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Alexander Sörloth, antrenmanlar sırasında bir türlü kendini gösteremedi. Alman ekibinin teknik direktörü Jesse Marsch’ın Norveçli futbolcunun performansından memnun olmadığı ve gönderilmesi konusunda rapor verdiği öğrenildi. 23 milyon Euro karşılığında Andre Silva’nın da takıma katılmasıyla birlikte Leipzig ekibinde santrfor sayısı 6’ya yükseldi.

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