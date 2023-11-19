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Spor

Sosyal medya ikiye bölündü: Kim bu yedek kulübesindeki gizemli oyuncu?

Türkiye- Almanya karşılaşmasında milli takımımızın yedek kulübesinde son dakikada sarı kart gören futbolcu sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Maç sonrası futbolcunun Rıdvan Yılmaz olduğu ortaya çıktı.

01:48 - 19/11/2023 Pazar
Güncelleme: 02:11 - 19/11/2023 Pazar
Yeni Şafak
Sosyal medyayı ikiye bölen görüntü.

Sosyal medyayı ikiye bölen görüntü.

A Milli Takımımız hazırlık karşılaşmasında deplasmanda Almanya'yı 3-2 mağlup etti.


Başında bere ve yüzünde boyunluk olan futbolcunun ekrana yansıyan görüntüsü büyük merak uyandırdı. Sosyal medyada bu oyuncunun Uğurcan Çakır olduğu yönünde birçok yorum yapılsa da gerçek daha sonra ortaya çıktı.


A Milli Takımımızın attığı üçüncü gol sonrası yaşanan sevinçten çekilen bir karede bu futbolcunun Rangers forması giyen milli futbolcumuz Rıdvan Yılmaz olduğu ortaya çıktı.








#Türkiye
#Almanya
#Sarı Kart
#Rıdvan Yılmaz
1 saat önce
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