Sosyal medya ikiye bölündü: Kim bu yedek kulübesindeki gizemli oyuncu?

Sosyal medyayı ikiye bölen görüntü.
A Milli Takımımız hazırlık karşılaşmasında deplasmanda Almanya'yı 3-2 mağlup etti.
Başında bere ve yüzünde boyunluk olan futbolcunun ekrana yansıyan görüntüsü büyük merak uyandırdı. Sosyal medyada bu oyuncunun Uğurcan Çakır olduğu yönünde birçok yorum yapılsa da gerçek daha sonra ortaya çıktı.
A Milli Takımımızın attığı üçüncü gol sonrası yaşanan sevinçten çekilen bir karede bu futbolcunun Rangers forması giyen milli futbolcumuz Rıdvan Yılmaz olduğu ortaya çıktı.