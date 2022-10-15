Spor camiası Bartın için tek yürek

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Basketbol Federasyonu ve kulüplerin başsağlığı mesajları şöyle:
TFF
- "Amasra’da bulunan maden ocağında meydana gelen patlama sonucunda vatandaşlarımızın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; yakınları ve milletimize başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz."
Amasra’da bulunan maden ocağında meydana gelen patlama sonucunda vatandaşlarımızın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.
Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; yakınları ve milletimize başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. pic.twitter.com/EwuDII8D7E
Amasra’da bulunan maden ocağında meydana gelen patlama sonucunda vatandaşlarımızın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.
TBF
- "Türkiye Basketbol Federasyonu olarak Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı; yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."
Türkiye Basketbol Federasyonu olarak Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı; yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. pic.twitter.com/hvuKahtZY8
Türkiye Basketbol Federasyonu olarak Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı; yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. pic.twitter.com/hvuKahtZY8— TBF (@TBF) October 14, 2022
Fenerbahçe
- "Bartın’da maden ocağında meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybeden madencilerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı; yaralanan madencilerimize acil şifalar dileriz."
Bartın’da maden ocağında meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybeden madencilerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı; yaralanan madencilerimize acil şifalar dileriz. pic.twitter.com/W3btviuDit
Bartın’da maden ocağında meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybeden madencilerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı; yaralanan madencilerimize acil şifalar dileriz. pic.twitter.com/W3btviuDit— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 14, 2022
Galatasaray
- "Acımız tarifsiz..."
Acımız tarifsiz... 🙏🏻#Bartın pic.twitter.com/KB0EDPAYme
Acımız tarifsiz... 🙏🏻#Bartın pic.twitter.com/KB0EDPAYme— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 14, 2022
Beşiktaş
- "Bartın’daki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz."
Trabzonspor
- "Bartın’daki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar dileriz."
Bartın’daki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar dileriz. pic.twitter.com/l0HyoIpUiE
Bartın’daki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar dileriz. pic.twitter.com/l0HyoIpUiE— Trabzonspor (@Trabzonspor) October 14, 2022