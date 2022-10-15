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Spor camiası Bartın için tek yürek

Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamanın ardından federasyonlar ve kulüpler, başsağlığı mesajları yayımladı.

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Haber Merkezi DHA
Spor camiasından Bartın için başsağlığı mesajları
Vefat sayısı 28'e yükseldi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Basketbol Federasyonu ve kulüplerin başsağlığı mesajları şöyle:

TFF

  • "Amasra’da bulunan maden ocağında meydana gelen patlama sonucunda vatandaşlarımızın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; yakınları ve milletimize başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

TBF

  • "Türkiye Basketbol Federasyonu olarak Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı; yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."

Fenerbahçe

  • "Bartın’da maden ocağında meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybeden madencilerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı; yaralanan madencilerimize acil şifalar dileriz."

Galatasaray

  • "Acımız tarifsiz..."

Beşiktaş

  • "Bartın’daki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz."

Trabzonspor

  • "Bartın’daki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar dileriz."

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