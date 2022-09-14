ÖZET | Sporting CP - Tottenham: 2-0

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçlarında Prtekiz temsilcisi Sporting CP, Estadio Jose Alvelade'de Tottenham'ı konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi 2-0 kazandı.
Sporting son dakikalarda bulduğu gollerle yıktı
Kıran kırana geçen maçta ilk yarıda gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda da skorbord son bölüme kadar değişmedi.
Son bölüme gelindiğinde ise dakika 90'da önce Pedro Gonaçlves'in asistinde Paulinho, sonra 90+3'te Paulinho'nun asistinde Arthur'un attığı gollerle Ada ekibini eli boş gönderdi.
Portekiz ekibi bu sonuçla birlikte D grubunda puanını 6'ya yükselterek zirveye yükselirken, Tottenham 3 puanla 2. sırada kaldı. Grubun diğer maçında Marsilya, evinde Eintracht Frankfurt'a 1-0 mağlup oldu. Son sıradaki Marsilya, henüz puanla tanışamadı.
- Şampiyonlar Ligi D grubu 3. hafta karşılaşmasında lider Sporting CP, Marsilya'ya konuk olacak. Eintracht Frankfurt ise Tottenham'ı ağırlayacak.
Şampiyonlar Ligi maç özetleri: Sporting CP - Tottenham maç özeti