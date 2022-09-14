Spor ÖZET | Sporting CP - Tottenham 2-0
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ÖZET | Sporting CP - Tottenham: 2-0

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçları başladı. D Grubunda oynanan maçta Sporting CP, evinde Tottenham'ı maçın son bölümünde bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla beraber Portekiz ekibi puanını 6 yaparken, Tottenham ise 3 puanda kaldı. Şampiyonlar Ligi maç özetlerini ve Sporting CP-Tottenham maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sporting CP Tottenham 2-0 maç özeti izle, şampiyonlar ligi maç özetleri
Sporting CP - Tottenham: 2-0

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçlarında Prtekiz temsilcisi Sporting CP, Estadio Jose Alvelade'de Tottenham'ı konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi 2-0 kazandı.

Sporting son dakikalarda bulduğu gollerle yıktı

Kıran kırana geçen maçta ilk yarıda gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda da skorbord son bölüme kadar değişmedi.

Son bölüme gelindiğinde ise dakika 90'da önce Pedro Gonaçlves'in asistinde Paulinho, sonra 90+3'te Paulinho'nun asistinde Arthur'un attığı gollerle Ada ekibini eli boş gönderdi.

Portekiz ekibi bu sonuçla birlikte D grubunda puanını 6'ya yükselterek zirveye yükselirken, Tottenham 3 puanla 2. sırada kaldı. Grubun diğer maçında Marsilya, evinde Eintracht Frankfurt'a 1-0 mağlup oldu. Son sıradaki Marsilya, henüz puanla tanışamadı.

  • Şampiyonlar Ligi D grubu 3. hafta karşılaşmasında lider Sporting CP, Marsilya'ya konuk olacak. Eintracht Frankfurt ise Tottenham'ı ağırlayacak.

Şampiyonlar Ligi maç özetleri: Sporting CP - Tottenham maç özeti

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