Fenerbahçeli yıldız oyuncu Fransa yolcusu

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan transfer çalışmalarına da devam ediyor. Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla giren sarı-lacivertli takım, ligin ilk yarını lider Trabzonspor'un 14 puan gerisinde tamamladı.

St Etienne, Marcel Tisserand'ın peşinde

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira ile performansı yükselen ve Avrupa'dan teklifler almaya başlayan Marcel Tisserand için yeni bir iddia gündeme atıldı. Fransız basınında yer alan haberlerde, Ligue 1 ekiplerinden St Etienne'nin 28 yaşındaki oyuncunun durumunu sorduğu kaydedildi.

Bakary Sako'ya altı aylık imza attıran Fransız ekibinin, Marcel Tisserand'a da imza attırmak istediği ve bu yönde çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

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15 Eylül 2020 tarihinde Wolfsburg'da 4 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Marcel Tisserand, bu sezon 18 karşılaşmada görev yaptı. Transfermarkt verilerine göre Demokratik Kongolu oyuncunun güncel piyasa değeri 3.7 milyon euro.

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