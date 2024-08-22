|
Spor

St. Gallen - Trabzonspor | Canlı skor - Canlı sonuç

Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor deplasmanda St. Gallen ile karşı karşıya gelecek. Saat 22.00'de başlayacak olan mücadele ATV ekranlarından naklen yayınlanacak. St. Gallen - Trabzonspor maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

19:52 - 22/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 20:58 - 22/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Fırtına avantaj için sahada.
Fırtına avantaj için sahada.

Temsilcimiz Trabzonspor, Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre ekibi St. Gallen ile karşı karşıya gelecek.


Mücadele saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma ATV ekranlarından naklen yayınlanacak.


Bordo-mavililerde sakatlığı bulunan Nwakaeme, kart cezaları bulunan Eren Elmalı ve Malheiro takımını yalnız bırakacak.


ST. GALLEN - TRABZONSPOR 11'LER

St. Gallen: Ati-Zigi, Faber, Ambrosius, Vallci, Okoroji, Görtler, Quintilla, Witzig, Toma, Geubbels, Akolo.

Trabzonspor: Uğurcan, Ozan, Savic, Denswil, Barisic, Mendy, Okay, Bardhi, Visca, Orsic, Enis.


ST. GALLEN - TRABZONSPOR CANLI SKOR


KONFERANS LİGİ PLAY-OFF TURU SONUÇLARI


#Trabzonspor
#St. Gallen
#Konferans Ligi
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
KPSS önlisans sınav giriş belgesi yayınlandı! 2024 önlisans KPSS sınavı ne zaman?