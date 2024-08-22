St. Gallen - Trabzonspor | Canlı skor - Canlı sonuç

Temsilcimiz Trabzonspor, Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre ekibi St. Gallen ile karşı karşıya gelecek.
Mücadele saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma ATV ekranlarından naklen yayınlanacak.
Bordo-mavililerde sakatlığı bulunan Nwakaeme, kart cezaları bulunan Eren Elmalı ve Malheiro takımını yalnız bırakacak.
ST. GALLEN - TRABZONSPOR 11'LER
St. Gallen: Ati-Zigi, Faber, Ambrosius, Vallci, Okoroji, Görtler, Quintilla, Witzig, Toma, Geubbels, Akolo.
Trabzonspor: Uğurcan, Ozan, Savic, Denswil, Barisic, Mendy, Okay, Bardhi, Visca, Orsic, Enis.