Standard Liege, Fenerbahçeli Michael Frey'i istiyor

Transfermarkt verilerine göre Michael Frey'in güncel bonservis değeri 2.2 milyon euro.

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, gelecek sezon planlamasında düşünülmeyen oyuncularla yollarını ayırmayı planlıyor. Bu isimlerden birisi de 2018 yılında Zürich'ten 2.64 milyon euro karşılığında transfer edilen Michael Frey.

Geçen sezon Belçika 1. Lig ekibi Waasland-Beveren’de kiralık oynayan 26 yaşındaki İsviçreli oyuncu, gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üstüne çekti.

En az 3 milyon euro isteniyor

Frey’e bu kez de aynı ülkeden Standard Liege talip oldu. Belçika ekibi, golcü oyuncu için Fenerbahçe’ye resmi teklifini sundu. Sarı-lacivertliler, İsviçreli golcünün satışından en az 3 milyon euro bonservis geliri bekliyor.

Frey Waasland-Beveren formasıyla çıktığı 31 karşılaşmada, 17 gol ve 4 asistle oynadı. Genç oyuncunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor.

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