Statta ağırlanan depremzede aileden Konyaspor'a duygusal veda

"Dolapta kalan yiyecekleri, oğlumun yolculukta yemesi için yanıma aldım, helal edin. Buraya gelmek, sizleri tanımak ben ve ailem için çok güzeldi. İsmini bilmediğim ama yüzlerini asla unutmayacağım güzel insanlar hiç birinizi unutmayacağız. Keşke başka şartlarda olsaydı fakat yine de iyi ki tanıdım sizleri, bizlere çok dua edin. İyi ki varsın Konyaspor. Hayatımızı düzene koyunca yine görüşeceğiz."