Statta ağırlanan depremzede aileden Konyaspor'a duygusal veda

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Konyaspor depremzedeleri ağırlamıştı
Kahramanmaraş merkez üslü 7,7 ve 7,6'lık depremler 10 ili etkiledi. Spor kulüpleri depremzedeler için harekete geçti.
Süper Lig ekibi Arabam.com Konyaspor, yaşanan depremlerde evlerini kaybeden vatandaşları stadında ağırladı. Yeşil-beyazlı ekip, stat localarını yataklı odalara çevirerek depremzede ailelerin hizmetine sundu.
Locada ağırlanan Gaziantepli depremzede bir aile, stattan ayrılırken duygusal bir mektup bıraktı. Konyaspor, sosyal medya hesabında mektubu paylaşarak, "Stadyum localarında ağırladığımız Gaziantepli ailemizin bizlere bıraktığı veda mektubu" ifadelerini kullandı.
"Dolapta kalan yiyecekleri, oğlumun yolculukta yemesi için yanıma aldım, helal edin. Buraya gelmek, sizleri tanımak ben ve ailem için çok güzeldi. İsmini bilmediğim ama yüzlerini asla unutmayacağım güzel insanlar hiç birinizi unutmayacağız. Keşke başka şartlarda olsaydı fakat yine de iyi ki tanıdım sizleri, bizlere çok dua edin. İyi ki varsın Konyaspor. Hayatımızı düzene koyunca yine görüşeceğiz."