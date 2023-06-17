|
Spor

Stefan Kuntz: Bizi kıskanıyorlar

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Letonya karşısında alınan galibiyetten dolayı mutlu olduğunu söyledi. Kuntz, "Herkes bu oyunculara inanırsa farklı sonuçlar alabiliriz. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Sonuna kadar savaştık, bırakmadık ve galibiyeti hak ettik." dedi.

00:35 . 17/06/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Stefan Kuntz

Stefan Kuntz

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde A Milli Takım, Letonya'yı 3-2 mağlup etti.


Karşılaşmanın ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz açıklamalarda bulundu.


90 dakikayı değerlendiren Stefan Kuntz, "Kazandığımız için mutluyuz. Açıkça konuşmak gerekirse 3. kez böyle bir maç yaşamamıza gerek yoktu. Öncelikle 2. golümüzü verebilirlerdi. O golü bulsaydık oyun biraz daha rahatlayabilirdi. Biz Letonya'nın nasıl bir oyun oynayacağını biliyorduk. Fizik gücü güçlü bir takım. Biz bunlara çalıştık. Yine de pozisyon buldular." dedi.


Milli takımdaki oyuncuların sezon içinde farklı sayıda maça çıktığını belirten Kuntz, "İlk devre bazı oyuncularımız tam bir performans sergileyemedi. Devre arasında bunu konuştuk. İkinci yarıda daha dinçlerlerdi. Oyuncular arasında bazı farklar oluştu. Bazıları 2 hafta önce dinlenmeye başladı, bazıları 5 gün önce son maçını oynadı. Hakan ve Orkun gibi oyuncularımız çok fazla maç oynadı. O yüzden de takım içindeki dengeyi bulmak zordu. Sonuna kadar savaştık, bırakmadık ve galibiyeti hak ettik." açıklamasında bulundu.


Galler maçına ilişkin ise Kuntz şunları söyledi, "Galler maçının analizini yaptık. Bugünkü maçlarında bir kırmızı kart gördüler. Bu önemli olabilir. Samsun'a gidecek olmaktan dolayı çok mutluyum. Atmosferin ne kadar iyi olduğunu anlattılar. Takıma destek olunmasını istiyorum. Letonya'ya karşı farklı eleştiriler oluyor. Ortam olarak biraz geriyor. Eleştiri dozunda hakaretler oldu bana karş İrfan Can konusunda. Milli bir oyuncu, koşulsuz desteklenmesi gerekiyor. Herkes bu oyunculara inanırsa farklı sonuçlar alabiliriz. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Destekten dolayı teşekkür ediyoruz ve elimizden geleni yapacağız."

Bir takımın kendini bu kadar zorlamasını, aslında birçok ülke kıskanıyordur.



#A Milli Takım
#Stefan Kuntz
#Letonya
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Rauf Alp Denktaş kimdir?