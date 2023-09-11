Stefan Kuntz: EURO 2024'e katılacağız

2022 Dünya Kupası’nın sürpriz takımı Japonya ile yarın Belçika'da hazırlık maçı yapacak ay-yıldızlı ekibimizde teknik direktör Stefan Kuntz ve futbolculardan İsmail Yüksek, karşılaşmanın oynanacağı Cegeka Arena'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.





Alman teknik adam, Ermenistan ile 1-1 berabere kalınan maçın ardından kendisi hakkında yapılan eleştirilere şaşırdığını ifade etti. İsmail ise Ermenistan'a karşı kötü oynamadıklarını ve bu maçtan dersler çıkardıklarını vurguladı.





İsmail Yüksek'in basın toplantısındaki açıklamaları şöyle:





"Bizim için değerli bir maç olacak"





"Yarın çok özel bir maç olacak. Japonya çok değerli bir takım. Birkaç istisnai oyuncu hariç çoğu oyuncu Avrupa'da oynuyor. Disiplinli bir takım. 1998'den beri tüm dünya kupalarına katıldılar. Son Dünya Kupası'ndan gruptan lider çıktılar. Son 16'da da Hırvatistan'a penaltılarda elendiler. Yarın bizim için değerli bir maç olacak. Kendimizi tartmak amacıyla, farklı bir ekolle karşılaşmak ilginç ve faydalı olacaktır. Umarım güzel bir maç olur. İki takıma da başarılar diliyorum."





" Ermenistan maçında kötü oynadık"





"Ermenistan maçı hiç istemediğimiz sonuç oldu. Gerekli analizlerimizi yaptık. Yarın zor bir maç olacak. Biz yarına kadar hazır olacağız. Yarın güzel bir oyun ve mücadele göstereceğimizi düşünüyorum. Biz kesinlikle Ermenistan maçında kötü oynadığımızı düşünmüyoruz. Özellikle ilk yarıda değerlendiremediğimiz fırsatlar vardı. İkinci yarıda bazı bölümlerde konsantrasyon eksikliği yaşadık. Bunu düzeltmemiz gerekiyor. Analizlerimi yaptık. O eksikleri azaltmaya çalışacağız. Umarım Avrupa Şampiyonası katılacağız. Grupta avantajlıyız. Ermenistan maçını kazansak daha da avantajlı olabilirdik ama kaybedilmiş bir şey yok."





Kuntz'un açıklamalarından öne çıkanlar ise şu şekilde:





"Süre vermediğimiz oyuncuları oynatacağız"





"Ben Japonya'ya gittiğimde, Tokyo'da onların misafirperverliğini yaşamıştım. Aynı zamanda Alman vatandaşı olarak son maçın sonucu bizi üzse de Japonya'nın aldığı skor ve oyun ne kadar kaliteli ve saygın bir takım olduklarını göstermiş oldu. Bizim de aslında düşüncemiz, bu maçta şu ana kadar süre veremediğimiz oyuncuları oynatmak. Dolayısıyla onların kararının etkisi olmayacaktır."





"Genel olarak düşündüklerimizi uyguladık"





"Göreve başladığımızda hem Hamit Bey'le hem de o zamanki yönetimle hedeflediğimiz ilk konu, Dünya Kupası elemelerini elde etmek ve Uluslar Ligi'nde bir tur yukarıya çıkmaktı. Portekiz'de ne yazık ki imkanımızı kaçırdık. Uluslar Ligi'nde çok rahat bir şekilde B kategorisine çıktık. Bizim göreve geldiğimiz süreçte birçok oyuncuya milli takım şansı verdik. Bu süreç içerisinde çoğu büyük takımlara transfer yaptı. Görevimiz sürecinde Burak Yılmaz gibi çok önemli bir forvet kariyerine son verdi. Bunun da üstünden gelmemiz gerekti. 19 maçlık serüvende aslında gol atma sorumluluğunu birçok oyuncuya devretmek zorunda kaldık, bunu da başardığımızı düşünüyorum. Genel olarak düşündüklerimizi uyguladığımızı söyleyebilirim."









"Japonya çok özellikli bir takım"





"Japonya Milli Takımı çok teknik, çok özellikli bir takım. Çok koşan bir takım, seri oyunculara sahipler. Taktiğe sadıklar. Bizim de disiplinli olmamız gerekiyor. Bizim için de önemli olan, onlara vereceğimiz karşılık ve onların bizi zorladığı kadar bizim onları zorlamamız olacaktır. Bizim de elimizden geleni yapacağımız konular bunlar olacaktır."





"Türkiye'deki karamsarlığı anlamış değilim"





"Tabii oyuncularımızın üzüntülü olmalarını anlayabiliyorum. Kesinlikle büyük bir adım atabilirdik ama ufak bir adım atmış olduk. Şu andaki Türkiye'deki karamsarlığı anlamış değilim. Gruptaki durumumuz hala çok iyi. Kendi elimizde kupaya katılmak ve kupaya katılacağız. "





"Ne yaptığımızı biliyorum"





"Geçen sene haziran ayında 4 maç kazandık. 12 tane gol attık, gol yemedik. Ondan sonra da insanlar 'Yeni bir hocaya ihtiyacımız var' dedi. Bazı insanlar bunu her durumda dile getiriyor. Eğer argüman varsa, ben her türlü konuya açığım. Ama böyle arka planda uydurmaca beni kesinlikle ilgilendirmiyor. Bu normalde yapılmayacak bir durum. Ben hala burada hocayım, ne yaptığımızı biliyorum ve önümüzdeki kupaya da katılacağımızı biliyorum."



























