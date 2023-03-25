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Spor

Stefan Kuntz için çarpıcı iddia: Oruç tutan oyuncuları yedek mi bıraktı?

Türk Milli Takım Antrenörü Stefan Kuntz'un oyunculara oruç baskısı yaptığı iddia edildi. Alman teknik direktörün oruç tutan oyuncuları yedek bıraktığı da iddialar arasında.

19:55 . 25/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
A Milli Takım, Ermenistan ile karşılaşıyor

A Milli Takım, Ermenistan ile karşılaşıyor

Milli takım forması giyen ve Ramazan ayı nedeniyle oruç tutan oyuncular Stefan Kuntuz’un tutumlarından dolayı şikayetçi oldu.

Oyuncuların teravih namazına gitmek istediği saate analiz ve ekstra oyun koyan Kuntz’un bu davranışı oyuncuların morallerini alt üst ettiği ifade edildi.

Oruç tutan oyuncuların yedeğe çekildiği iddia edildi

Bilindiği üzere bugün Trabzonsporlu Abdulkadir ve Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz sebepsiz yere milli takım kadrosundan çıkarıldı. Kerem Aktürkoğlu’nun da bu nedenden ötürü yedek kaldığı iddialar arasında.

Milli takımdan söz konusu iddialarla ilgili açıklama bekleniyor.



#Stefan Kuntz
#A Milli Takım
#Ramazan Ayı
44 dakika önce
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