Stefan Kuntz için çarpıcı iddia: Oruç tutan oyuncuları yedek mi bıraktı?

A Milli Takım, Ermenistan ile karşılaşıyor
Milli takım forması giyen ve Ramazan ayı nedeniyle oruç tutan oyuncular Stefan Kuntuz’un tutumlarından dolayı şikayetçi oldu.
Oyuncuların teravih namazına gitmek istediği saate analiz ve ekstra oyun koyan Kuntz’un bu davranışı oyuncuların morallerini alt üst ettiği ifade edildi.
Oruç tutan oyuncuların yedeğe çekildiği iddia edildi
Bilindiği üzere bugün Trabzonsporlu Abdulkadir ve Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz sebepsiz yere milli takım kadrosundan çıkarıldı. Kerem Aktürkoğlu’nun da bu nedenden ötürü yedek kaldığı iddialar arasında.
Milli takımdan söz konusu iddialarla ilgili açıklama bekleniyor.