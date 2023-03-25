Stefan Kuntz için çarpıcı iddia: Oruç tutan oyuncuları yedek mi bıraktı?

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, deprem felaketi sonrası TFF'nin aldığı karara ilişkin, "Ben hiçbir zaman 5 puan istemedim. O gün Galatasaray ve Fenerbahçe, bizim savunduğumuz şey kabul edilseydi acaba susacak mıydı? Ben diğer kulüp başkanları gibi değilim. Beşiktaşlılık duruşu, ne dersek arkasında dururuz. Alacağımız puanlara göre vaziyet alan bir kulüp olmadık" dedi.