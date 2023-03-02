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Spor

Stefan Kuntz ile Jorge Jesus bir araya geldi

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'u ziyaret etti. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

17:02 . 2/03/2023 Perşembe
AA
Jorge Jesus ve Stefan Kuntz

Jorge Jesus ve Stefan Kuntz

Türkiye A milli takım teknik direktörü Stefan Kuntz, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'u ziyaret etti.


Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Süper Lig'de Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdüren futbol A takımımıza bugünkü idman sonrasında önemli bir ziyaret gerçekleştirildi. A Milli Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Stefan Kuntz, ziyaret kapsamında teknik direktörümüz Jorge Jesus ile bir araya geldi. Samimi bir ortamda gerçekleşen toplantının ardından Stefan Kuntz, tesislerimizden ayrıldı" ifadeleri yer aldı.


Ziyaretin ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Kuntz, "Benim için önemli olan oyuncuların şu anki mevcut durumlarıdır. Malumunuz depremden dolayı hepimiz üzgünüz ve bunu da en iyi kendi hocaları biliyor. Milli takım olarak iki tane eleme maçı oynayacağız. Öncesinde birçok oyuncuyu da ziyaret ettim. Aynı şekilde camiaları da ziyaret edip oradaki oyuncuların durumlarıyla ilgili hocalarından bilgiler alıyoruz. Sonuç itibarıyla biz ne kadar iletişim halinde olursak ona göre de kendi performansımızı yüksek tutabiliriz" dedi.



#Jorge Jesus
#Stefan Kuntz
#Fenerbahçe
2 saat önce
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Stefan Kuntz ile Jorge Jesus bir araya geldi
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