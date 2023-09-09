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Spor

Stefan Kuntz: "Öz eleştiri yapmamız gerekiyor"

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 5'inci maçında Ermenistan ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, "Öz eleştiri yapmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
00:11 . 9/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
A Milli Takımımız, Ermenistan ile berabere kaldı.

A Milli Takımımız, Ermenistan ile berabere kaldı.

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu beşinci maçında Eskişehir'de Ermenistan ile karşılaştı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Karşılaşma sonrasında A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, açıklamalarda bulundu. Kuntz'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:


"Eleştireceğim konu golü bulamadık"

"İlk devre sergilemek istediğimiz düşüncemizi gösterdiğimizi düşünüyoruz. İlk devrede eleştireceğim tek konu, golü bulamamamızdı."


"Eksiklerimiz sahaya yansıdı"

"Pozitif görebileceğimiz konu takımın sonuna kadar yine bırakmamış olması. Negatif görebileceğimiz konu da şu, eksiklerimiz bugün sahaya yansıdı."


"Öz eleştiri yapmamız gerekiyor"

"Tribünler çok çok iyi bir şekilde bize destek oldu. İlk devrede biraz daha hızlı oynayabilirdik. Ona rağmen 5-6 tane pozisyona girdik. Böyle maçlarda golü atacak forvetin de eksik olduğunu görebiliyorsunuz. Ermenistan'la burada 1-1 berabere kalıyorsanız kesinlikle öz eleştiri yapmanız gerekiyor."


"Neyi eleştiriyorlar?"

"Sosyal medyada neyi eleştiriyorlar? Yaklaşık 8-10 pozisyona girdik ve onları gole çeviremedik. Bunu mu eleştiriyorlar? İlk devrede kesinlikle eleştirilebileceğimiz konu pozisyonları gol yapamamamızdı."


Yeni Şafak Gazetesi Yazarı Ali Kemal Yazıcı'nın, Abdülkadir Ömür'ün kadroda olmamasını sorması üzerine Stefan Kuntz şu yanıtı verdi:


"Ben Trabzon'daki iki tane maçını izledim. Biri Antalyaspor biri Galatasaray. Aslında bir oyuncuyu örnek olarak çıkarmamak lazım. Ben bu maçlarda, kadrodaki oyunculara göre yeterli seviyede olduğunu düşünmedim. Mesela Yusuf'u çağırdık. Adana Demirspor'da iyi işler yapıyor. Mesela Okay ve Ozan'ı da İngiltere'de takip ediyoruz fakat biz şu anda bize en çok yardımcı olabilecek oyuncuları seçtiğimizi düşünüyoruz."



#Türkiye
#Ermenistan
#Stefan Kuntz
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