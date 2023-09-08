Türkiye-Ermenistan karşılaşmasından kareler
A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu beşinci maçında Eskişehir'de Ermenistan ile karşılaştı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Milli takımımızın golünü 88. dakikada Bertuğ Yıldırım kaydederken, Ermenistan'ın golünü ise 49. dakikada Artak Dashyan attı.
Türkiye 0-1 Ermenistan
Türkiye 1-1 Ermenistan
Türkiye-Ermenistan dakika dakika maç özeti
3. dakikada ceza sahasında topla buluşan Barış Alper’in içeri çevirmek istediği top savunmada kaldı.
11. dakikada Hakan Çalhanoğlu’nun Barış Alper’e attığı uzun topu savunma karşıladı.
14. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Barış Alper’in şutunu kaleci Ognjen Cancarevic kurtardı.
15. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Cengiz Ünder’in ortasında, Barış Alper’in kafa vuruşunda top auta çıktı.
24. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun pasıyla savunma arkasına sarkan Barış Alper’in yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.
33. dakikada Barış Alper’in ceza sahası sol tarafından verdiği pasta Kerem Aktürkoğlu’nun sol ayağıyla yaptığı şutta top üstten auta gitti.
İlk yarı 0-0 sona erdi.
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