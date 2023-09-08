|
Spor

Türkiye-Ermenistan: 1-1 (ÖZET)

A Milli Futbol Takımımız 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki 5. maçında Ermenistan ile 1-1 berabere kaldı. Türkiye-Ermenistan maçının özetini ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi
23:30 . 8/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Türkiye-Ermenistan karşılaşmasından kareler

Türkiye-Ermenistan karşılaşmasından kareler

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu beşinci maçında Eskişehir'de Ermenistan ile karşılaştı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Milli takımımızın golünü 88. dakikada Bertuğ Yıldırım kaydederken, Ermenistan'ın golünü ise 49. dakikada Artak Dashyan attı.


Türkiye 0-1 Ermenistan


Türkiye 1-1 Ermenistan



Türkiye-Ermenistan dakika dakika maç özeti

3. dakikada ceza sahasında topla buluşan Barış Alper’in içeri çevirmek istediği top savunmada kaldı.

11. dakikada Hakan Çalhanoğlu’nun Barış Alper’e attığı uzun topu savunma karşıladı.

14. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Barış Alper’in şutunu kaleci Ognjen Cancarevic kurtardı.

15. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Cengiz Ünder’in ortasında, Barış Alper’in kafa vuruşunda top auta çıktı.

24. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun pasıyla savunma arkasına sarkan Barış Alper’in yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

33. dakikada Barış Alper’in ceza sahası sol tarafından verdiği pasta Kerem Aktürkoğlu’nun sol ayağıyla yaptığı şutta top üstten auta gitti.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

Ayrıntılar geliyor...






#Türkiye
#Ermenistan
#2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
27 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ordu’da denizde hortum oluştu: O anlar kameralara yansıdı