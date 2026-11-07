Antalyaspor - Bursaspor maçında akılalmaz gol! Ceza sahası dışından kendi kalesine attı | İZLE

Trendyol 1. Lig'in en kritik randevularından birinde Bursaspor ile Antalyaspor kozlarını paylaştı. Büyük bir çekişmeye sahne olan ve zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadele karşılıklı gollerle 1-1 berabere tamamlandı.
Karşılaşmanın en çok konuşulan anı ise ilk yarının uzatma dakikalarında yaşandı. Bursaspor forması giyen Toral Bayramov, 45+6. dakikada kaydettiği ilginç golle topu kendi ağlarına gönderdi. Ceza sahasının dışından doğrudan kendi kalesine attığı bu şaşırtıcı gol, futbolseverleri hayrete düşürdü ve maçın en çok paylaşılan anı oldu.
Nefes kesen mücadelenin ardından taraflar sahadan birer puanla ayrıldı. Bu sonuçla Bursaspor puanını 32'ye yükselterek maç fazlasıyla liderliğini sürdürürken, Antalyaspor ise 20 puanla maç fazlasıyla 7. basamakta yer aldı.
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