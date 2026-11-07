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Trabzonspor deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak

11:08, 07/11/2026, Cumartesi
AA
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Trabzonspor deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Alanya Oba Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Teknik direktör Thomas Reis'in göreve gelmesinin ardından Süper Lig'de 5 maçını da kazanan bordo-mavililer, galibiyet serisini Alanya'da da sürdürerek zirve yarışı yolunda yara almak istemiyor.


Trabzonspor'da Okay Yokuşlu, Batagov, Malinovskyi, Cihan Çanak, Dju, Aral Şimşir, Folcarelli ve genç kaleci Onuralp Çevikkan'ın sakatlıkları bulunuyor.

Başlıklar :trabzonsporalanyasportrendyol süper lig
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Trabzonspor deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak
Trabzonspor deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak
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