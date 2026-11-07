Real Madrid'de Valencia maçı öncesi Arda Güler gelişmesi

Şampiyonlar Ligi'nde AEK deplasmanında büyük mücadele veren ve sahadan son dakika golüyle 3-2'lik galibiyetle ayrılan Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi yaşandı. Karşılaşma öncesinde açıklanan kamp kadrosunda yer almamasıyla gündem olan milli futbolcu, Valencia maçı öncesinde takıma geri döndü.
Arda Güler'in AEK karşılaşmasının kadrosuna alınmaması Real Madrid taraftarlarının tepkisini çekmişti. Sosyal medyada yapılan yorumlarda, milli futbolcunun böylesine zorlu bir karşılaşmada en azından yedek kulübesinde bulunması gerektiği yönünde görüşler paylaşılmıştı.
Teknik direktör Jose Mourinho, AEK maçında dinlendirdiği Arda Güler'i Valencia karşılaşmasının kadrosuna dahil etti. Real Madrid'in duyurduğu kamp listesinde milli yıldızın da yer alması, taraftarları sevindirdi.
Real Madrid, La Liga'da oynayacağı Valencia karşılaşması için deplasmana çıkacak. İki takım arasındaki mücadele bugün saat 23.00'te başlayacak.
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