Samsunspor - Konyaspor CANLI BEIN SPORTS İZLE || Samsunspor - Konyaspor maçı şifresiz canlı izleme linki var mı?

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Samsunspor, sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk ediyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak mücadelede iki takım da sahadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor.
Samsunspor çıkış arıyor
Ligde çıktığı son 8 maçta galibiyet alamayan Samsunspor, taraftarı önünde oynayacağı Konyaspor karşılaşmasını kazanarak kötü gidişata son vermek istiyor. Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlıkları devam eden Emre Kılınç ve Fatih Kaya mücadelede forma giyemeyecek.
Konyaspor deplasmanda puan peşinde
İlhan Palut yönetimindeki TÜMOSAN Konyaspor ise zorlu Samsunspor deplasmanından puan ya da puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor. Yeşil-beyazlılar, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.
Samsunspor - Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak Samsunspor - TÜMOSAN Konyaspor karşılaşması, 7 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Gürcan Hasova yönetecek.
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