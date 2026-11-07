Kocaelispor 18 yıl sonra milli takıma kaleci gönderdi

07/11/2026, Cumartesi12:08
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar
Geri

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
38

Bildirimler

Kombi, boya ve tadilat giderlerinde kimin sorumlu olduğunu anlatan avukattan kiracılara önemli uyarı geldi07 Kasım 2026 11:30 CumartesiSON DAKİKA
Aralık'ta başka, Ocak'ta başka, sömestirde başka tarife uygulanacak07 Kasım 2026 11:00 CumartesiSON DAKİKA
Fon soruşturmasında yeni gelişme: 4 kişi daha tutuklandı07 Kasım 2026 10:37 CumartesiSON DAKİKA
Yedi ilçede okullar uzaktan eğitime geçiyor: Tarih belli oldu07 Kasım 2026 10:30 CumartesiSON DAKİKA
Motorin fiyatlarında sert düşüş: Litre fiyatı yeniden kritik eşiğin altında07 Kasım 2026 10:00 CumartesiSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
Kombi, boya ve tadilat giderlerinde kimin sorumlu olduğunu anlatan avukattan kiracılara önemli uyarı geldiAralık'ta başka, Ocak'ta başka, sömestirde başka tarife uygulanacakFon soruşturmasında yeni gelişme: 4 kişi daha tutuklandıYedi ilçede okullar uzaktan eğitime geçiyor: Tarih belli olduFransız gemisine Türkiye engeli: Yunanistan ile GKRY'nin seyir ilanları iptal edildi

Kocaelispor 18 yıl sonra milli takıma kaleci gönderdi

11:17, 07/11/2026, Cumartesi
AA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
A Milli Takım aday kadrosuna seçilen Serhat sevincini böyle yaşadı.

Kocaelispor'un genç file bekçisi Serhat Öztaşdelen, 18 yıl aradan sonra yeşil-siyahlı kulüpten A Milli Futbol Takımı'na davet edilen ilk oyuncu oldu.

Körfez ekibinin 2008 yılında milli takıma davet edilen son kalecisi Serdar Kulbilge'nin ardından yine bir kalecisi, A Milli Takım'a çağrıldı. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Belçika ve Fransa ile oynanacak karşılaşmalar için açıkladığı aday kadrodaki kaleciler arasında yer alan 21 yaşındaki Serhat Öztaşdelen, kariyerinde önemli eşiği geride bıraktı.

Serdar Kulbilge'nin ardından 18 yıl sonra yine bir kalecinin milli takıma davet edilmesi, Kocaelispor camiasına gurur ve sevinç yaşattı.

Futbol eğitimini Altınordu'da aldı

İzmir'de 9 Aralık 2004'te dünyaya gelen Serhat Öztaşdelen, futbol hayatına Çaymahalle Demirköprüspor'da başladı. Henüz 10 yaşındayken Altınordu altyapısına katılan genç kaleci, küçük yaşlardan itibaren farklı yaş kategorilerinde forma giydi.

Altyapı takımlarındaki performansıyla dikkati çeken Serhat Öztaşdelen, 2020-2021 sezonunda Altınordu A Takımı kadrosuna dahil edildi. Profesyonel kariyerinde İzmir temsilcisinin formasını giyen genç kaleci, özellikle son iki sezonunda takımının önemli isimlerinden biri haline geldi.

Serhat Öztaşdelen, Altınordu'da geçirdiği yılların ardından 23 Temmuz 2025'te, o sezon Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'un kadrosuna katıldı. Böylece kariyerinde yeni bir sayfa açan genç file bekçisi, Süper Lig'de forma giyme fırsatı buldu.

İki sezonda gösterdiği gelişimle öne çıktı

Serhat Öztaşdelen, Kocaelispor'da geçirdiği iki sezonda sergilediği performansla A Milli Takım seviyesine yükseldi. Geçen sezon Süper Lig'de 7 karşılaşmada 630 dakika görev alan genç kaleci, kalesinde 6 gol görürken 17 kurtarış yaptı. Bir maçta kalesini gole kapatan Serhat, yüzde 73,91'lik kurtarış oranı yakaladı.

Bu sezon ise takımın birinci kalecisi olarak sorumluluk üstlenen Serhat Öztaşdelen, ligde 10 karşılaşmada 900 dakika forma giydi. Bu maçlarda 9 gol yiyen genç file bekçisi, 4 karşılaşmada kalesini gole kapatırken yüzde 78'lik kurtarış oranı elde etti.

Geçen sezon 7 maçta görev alan Serhat'ın bu sezon ilk 10 haftanın tamamında kaleyi koruması, takım içerisindeki konumunu güçlendirdi.

Ümit Milli Takım'dan A Milli Takım'a

Daha önce genç milli takımlarda da forma giyen Serhat Öztaşdelen, 18 ve 20 Yaş Altı Milli Takımlarının ardından 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda da görev aldı. Genç kaleci, Sergen Yalçın'ın açıkladığı aday kadroda Uğurcan Çakır, Berke Özer ve Ersin Destanoğlu ile birlikte kaleciler arasında yer aldı.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi'nde 12 Kasım'da İzmir'de Belçika'yı konuk edecek, 15 Kasım'da ise Fransa deplasmanında mücadele edecek.

25 yıl sonra milli formayla sahaya çıkma fırsatı

Kocaelispor'dan A Milli Futbol Takımı'na davet edilen son kaleci, 2008 yılında Serdar Kulbilge oldu ancak tecrübeli file bekçisi o dönemde forma şansı bulamadı. A Milli Takım'da sahaya çıkan son Kocaelisporlu futbolcu ise 2001 yılında Arnavutluk ile oynanan karşılaşmada 74. dakikada oyuna giren Nuri Çolak oldu. Serhat Öztaşdelen, Belçika veya Fransa maçlarında görev alması halinde 25 yıl aradan sonra Kocaelispor forması giyerken A Milli Takım'da sahaya çıkan ilk futbolcu olacak.


Spor
Kocaelispor kalecisi Serhat Öztaşdelen'in A Milli Takım'a çağrıldığını öğrendiği an

Başlıklar :KocaelisporSerhat ÖztaşdelenA Milli Futbol Takımı
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Kocaelispor 18 yıl sonra milli takıma kaleci gönderdi
A Milli Takım aday kadrosuna seçilen Serhat sevincini böyle yaşadı.
Gizliliğe Genel Bakış

Bu web sitesi, sitede gezinirken deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanır. Bu çerezler, web sitesinin temel işlevleri için gerekli olduklarından tarayıcınızda depolanan gerekli olanları içerir. Analiz etmemize yardımcı olması için üçüncü taraf çerezleri de kullanırız. ve bu web sitesini nasıl kullandığınızı anlayın. Bu çerezler tarayıcınızda yalnızca sizin izninizle saklanacaktır. Ayrıca bu çerezleri devre dışı bırakma seçeneğiniz de vardır. Ancak, bu çerezlerden bazılarını devre dışı bırakmak tarama deneyiminizi olumsuz etkileyebilir.

Gerekli (Her Zaman Etkin)
Çerezin AdıÇerez TürüÇerez Saklama Süresi
_ga (tvnet.com.tr)

Zorunlu Çerez

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün
_gid (tvnet.com.tr)

İşlevsel ve Analitik Çerez

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün
ARRAffinity (tvnet.com.tr)

Oturum (Session) Çerezi

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca
__gads

Takip Çerezi

Reklam gösterimi ve yeniden pazarlama çalışmaları için kullanılır.

730 Gün
IDE (.doubleclick.net)

Takip Çerezi

Reklam amaçlı kullanıcı davranışlarını takip eder.

390 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet