Fenerbahçeli yıldız serbest kaldı: Emre Belözoğlu'ndan çarpıcı karar

Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, yıldız futbolcu için alınan yeni karar dikkat çekti. Tecrübeli teknik adam, oyuncunun sahadaki rolünü değiştirmeye hazırlanıyor.
Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Çorum FK maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de, yıldız futbolcuyla ilgili dikkat çeken bir karar alındı. Genç teknik adamın oyun planında yapacağı değişiklikle birlikte İngiliz oyuncunun sahadaki rolünün değişmesi bekleniyor.
Emre Belözoğlu, Mason Greenwood'un hücumdaki etkinliğini artırmak için harekete geçti. Yıldız futbolcuyla yaptığı görüşmelerde kendisine daha serbest bir rol vermeyi planladığını belirten Belözoğlu, oyuncunun savunmaya dönüşlerden ziyade hücum organizasyonlarına odaklanmasını istiyor.
25 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu, İsmail Kartal döneminde savunmaya verdiği katkıyla ön plana çıkarken bu durumun hücum performansını zaman zaman sınırladığı yönünde değerlendirmeler yapılmıştı.
Belözoğlu'nun yeni oyun planında Greenwood'un hücum bölgesinde daha özgür hareket etmesi ve bireysel yeteneklerini daha fazla sergilemesi hedefleniyor.
Bu sezon 19 karşılaşmada forma giyen İngiliz yıldız, 8 gol ve 4 asistlik performansıyla takımına önemli katkı sağladı.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.