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Spor

Stefan Kuntz'dan ayrılık sonrası ilk açıklama

Stefan Kuntz, ayrılık sonrası açıklamalarda bulundu. Alman teknik adam, "En büyük hayallerimden biri, Almanya'da ev sahibi olduğum Avrupa Futbol Şampiyonası'na Türk Milli Takımı'yla katılmaktı. Ne yazık ki artık gerçekleşmemiş bir hayal olarak kaldı" dedi.

10:40 . 21/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Stefan Kuntz veda mesajı yayınladı.

Stefan Kuntz veda mesajı yayınladı.

A Milli Takım'daki görevinden dün ayrılan Stefan Kuntz, ayrılık kararı sonrası web sitesi üzerinden veda açıklamasında bulundu.


Kuntz yaptığı açıklamada, "Şu anda D Grubu'nda lider Hırvatistan'la beraber 10 puanla ikinci sıradayız ve bu nedenle Almanya'daki 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılma şansımız yüksek. Teknik ekibimle birlikte çıktığım 20 karşılaşmada 12 kez kazandık, 3 beraberlik elde ettik ve 5 maç kaybettik" dedi.


'Türk halkına başarılar diliyorum'

"İki yıl boyunca çalıştığım tüm oyuncularıma, teknik ekibime ve Türk taraftarlara teşekkür ediyorum. Türk Milli Takımı'na ve özellikle Türk halkına Almanya'da yapılacak Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde başarılar diliyorum"


"Salih Özcan ve Ferdi Kadıoğlu'nu milli takıma kazandırdığımız için çok mutluyum. Hedeflerimden biri genç futbolcuları keşfetmek ve desteklemekti"


"Hem Türkiye'de hem de Avrupa'da ve dünyada beni destekleyen tüm değerli Türk futbolseverlere teşekkür ediyorum"


'Gerçekleşmemiş bir hayal olarak kaldı'

"Türk milli takımına ve özellikle Türk halkına başarılı çalışmalarımızın devam etmesini ve takımın Almanya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanmasını diliyorum"


"En büyük hayallerimden biri, Almanya'daki Avrupa Şampiyonası'nda Türk milli takımının teknik direktörü olarak kenarda olmaktı - ne yazık ki, bu sadece gerçekleşmemiş bir rüya olarak kaldı"





#Stefan Kuntz
#Türkiye
#EURO 2024
9 dakika önce
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