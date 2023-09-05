Stefan Kuntz'un garip kadro seçimi: Gol atan forvet yok, oynamayan forvet var

Stefan Kuntz - A Milli Takım Teknik Direktörü
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un açıkladığı kadro futbolseverler tarafından eleştiriliyor. Tartışmaların odak noktasında ise forvet bölgesi var. Kuntz, Fenerbahçeli futbolcu Umut Nayir'ın sakatlığı sonrasında kamp kadrosuna Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu'nu davet etti. Süper Lig'de son haftalarda forma şansı bulan ve son maçta iki gol atan Enis Destan'ın milli takım kadrosuna çağrılmamış olması şaşkınlıkla karşılandı.
Trabzonsporlu taraftarlar, sosyal medya hesaplarından Kuntz'a tepki mesajları attı. Bordo mavililer, Enis Destan'ın yanı sıra Abdülkadir Ömür'ün de milli takım kadrosunda olmamasını eleştirdi.
A Milli Takım kadrosuna çağrılan Halil Dervişoğlu, bu sezon iki Süper Lig maçına çıktı ve 18 dakika süre aldı. Enis Destan ise 3 Süper Lig maçında forma giydi. 21 yaşındaki futbolcu 101 dakika süre alırken takımı adına 2 gol attı.