Stefan Kuntz'un garip kadro seçimi: Gol atan forvet yok, oynamayan forvet var

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un açıkladığı kadro futbolseverler tarafından eleştiriliyor. Tartışmaların odak noktasında ise forvet bölgesi var. Kuntz, Fenerbahçeli futbolcu Umut Nayir'ın sakatlığı sonrasında kamp kadrosuna Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu'nu davet etti. Süper Lig'de son haftalarda forma şansı bulan ve son maçta iki gol atan Enis Destan'ın milli takım kadrosuna çağrılmamış olması şaşkınlıkla karşılandı.