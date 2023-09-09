Şükrü Saracoğlu Stadı'nın adı Atatürk oluyor

"Fenerbahçe Spor Kulübü, kim ne derse desin, kayıtsız şartsız milletinin ve devletinin yanında olmuş bir kulüptür. Hepimiz Kurtuluş Savaşı'na, milli mücadeleye destek vermiş bir kulübün üyeleriyiz. İtilaf kuvvetleriyle yapılan 50 maçın 41'ini kazanarak Anadolu'da mücadele eden askerlerimize, halkımıza motivasyon kaynağı olmuş, son olarak General Harington Kupası maçından, İngiltere'den getirilen profesyonel futbolcular olmasına rağmen galip ayrılarak Lozan'da bulunan devlet yetkilileri ve savaştaki milletin tamamına umut kaynağı olmuş bir kulübüz. Atatürk, 3 Mayıs 1918'de kulübümüzü ziyaret etmiş, bu ziyarette şeref duyduğumuz ve kulüp defterimize kayıtlı sözlerini paylaşmıştır. Fenerbahçe, tarihi boyuncu Ata'mızın izinden bir an bile ayrılmamış, hep devletinin, milletinin yanında olmuş, kılavuzu hep milli değerler olmuştur. Hep deriz, Atatürk'ün hangi takımı tuttuğu değil hangi takımın onun değerlerini yaşattığıdır önemli olan. Sempatisi, sevgisi, anekdotlar ve resmi belgelerle de kayıtlıdır. Stat isminin değiştirilmesi talebi yaygın şekilde gündemimize geldi. Biz de harekete geçtik. Sizden alacağımız yetkiyle süreci hızlı bir şekilde tamamlamak arzusundayız. Şahsi düşüncem, Fenerbahçe duruşuna, bağlılığına baktığımız zaman, stadımıza Ata'mızın ismini vermek en çok da bize yakışır diye düşünüyoruz"