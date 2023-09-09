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Spor

Şükrü Saracoğlu Stadı'nın adı Atatürk oluyor

Sarı-lacivertli kulüpte kongre üyeleri, stadyum isminin 'Atatürk' olarak değiştirilmesi yönünde yönetim kuruluna yetki verdi.

17:48 . 9/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Fenerbahçe Atatürk Stadyumu olarak değişiyor.

Fenerbahçe Atatürk Stadyumu olarak değişiyor.

Fenerbahçe Kulübü, stat ismin değiştirme kararı aldı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki kulüp tüzük tadil kongresinde yapılan oylamada stadyum isminin "Atatürk" olarak değiştirilmesi onaylandı.


Şükrü Saracoğlu Stadyumu, prosedürler tamamlandıktan Fenerbahçe Atatürk Stadyumu olarak anılacak.


Stat ismi değişikliğinin sebebi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, stat isminin "Fenerbahçe Atatürk Stadyumu" olarak değiştirme gerekçesini şu şekilde açıkladı:


"Fenerbahçe Spor Kulübü, kim ne derse desin, kayıtsız şartsız milletinin ve devletinin yanında olmuş bir kulüptür. Hepimiz Kurtuluş Savaşı'na, milli mücadeleye destek vermiş bir kulübün üyeleriyiz. İtilaf kuvvetleriyle yapılan 50 maçın 41'ini kazanarak Anadolu'da mücadele eden askerlerimize, halkımıza motivasyon kaynağı olmuş, son olarak General Harington Kupası maçından, İngiltere'den getirilen profesyonel futbolcular olmasına rağmen galip ayrılarak Lozan'da bulunan devlet yetkilileri ve savaştaki milletin tamamına umut kaynağı olmuş bir kulübüz. Atatürk, 3 Mayıs 1918'de kulübümüzü ziyaret etmiş, bu ziyarette şeref duyduğumuz ve kulüp defterimize kayıtlı sözlerini paylaşmıştır. Fenerbahçe, tarihi boyuncu Ata'mızın izinden bir an bile ayrılmamış, hep devletinin, milletinin yanında olmuş, kılavuzu hep milli değerler olmuştur. Hep deriz, Atatürk'ün hangi takımı tuttuğu değil hangi takımın onun değerlerini yaşattığıdır önemli olan. Sempatisi, sevgisi, anekdotlar ve resmi belgelerle de kayıtlıdır. Stat isminin değiştirilmesi talebi yaygın şekilde gündemimize geldi. Biz de harekete geçtik. Sizden alacağımız yetkiyle süreci hızlı bir şekilde tamamlamak arzusundayız. Şahsi düşüncem, Fenerbahçe duruşuna, bağlılığına baktığımız zaman, stadımıza Ata'mızın ismini vermek en çok da bize yakışır diye düşünüyoruz"






#Fenerbahçe
#stadyum
#Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi
#Atatürk Stadyumu
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