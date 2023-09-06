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Spor

Sumudica Gaziantep FK'ya geri döndü

Gaziantep FK, teknik direktör Marius Sumudica ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

15:20 . 6/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Yarın imza için Gaziantep'e gelecek.

Yarın imza için Gaziantep'e gelecek.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Erdal Güneş'ten boşalan teknik direktörlük görevine Rumen teknik adam Marius Sumudica'yı getirdiğini duyurdu.


Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, teknik direktör Marius Sumudica ile prensip anlaşmasına varmıştır. Marius Sumudica ve teknik heyeti, 7 Eylül Perşembe (yarın) günü Gaziantep’e gelerek yönetim kurulumuzla son görüşmeleri gerçekleştirecektir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız" ifadelerine yer verildi.


2019-2021 sezonları arasında Gaziantep'i çalıştıran Rumen teknik adam 51 maça çıkıp 20 galibiyet, 19 beraberlik ve 12 mağlubiyet almıştı.


Gaziantep FK'nın Sumudica paylaşımı:



#Gaziantep FK
#Marius Sumudica
#teknik direktör
39 dakika önce
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