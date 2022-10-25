Spor Sumudicanın Türkiyede çalıştırmak istediği takım ortaya çıktı
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Sumudica'nın Türkiye'de çalıştırmak istediği takım ortaya çıktı

Ülkemizde Kayserispor, Rizespor, Gaziantep ve Yeni Malatya'nın teknik direktörlüğünü yapan Marius Sumudica'nın çalıştırmak istediği takım belli oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sumudicanın Türkiyede çalıştırmak istediği takım ortaya çıktı
Marius Sumudica, Suudi Arabistan takımlarından Al-Shabab'ı çalıştırıyor.

Marius Sumudica'nın, "Türkiye'de çalıştırmayı hayal ettiğim, kalbimde olan büyük bir kulüp var ama isim vermeyeceğim" ifadeleri futbolseverler arasında merak uyandırdı.

Rumen teknik adamın ismini vermek istemediği takımın Galatasaray olduğu öğrenildi. Çalıştırdığı takımlarda çevresiyle sürekli bu konuda konuşan Sumudica'nın Galatasaray'a ilgisi sır değil.

  • Sumudica, Galatasaray ile oynayacakları maçlardan önce sarı kırmızılı kulübe olan saygısını sürekli dile getirmiş ve Galatasaray'ın Türkiye'nin en büyük kulübü olduğunu ifade etmişti.
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