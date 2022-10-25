Sumudica'nın Türkiye'de çalıştırmak istediği takım ortaya çıktı

Marius Sumudica'nın, "Türkiye'de çalıştırmayı hayal ettiğim, kalbimde olan büyük bir kulüp var ama isim vermeyeceğim" ifadeleri futbolseverler arasında merak uyandırdı.
Rumen teknik adamın ismini vermek istemediği takımın Galatasaray olduğu öğrenildi. Çalıştırdığı takımlarda çevresiyle sürekli bu konuda konuşan Sumudica'nın Galatasaray'a ilgisi sır değil.
- Sumudica, Galatasaray ile oynayacakları maçlardan önce sarı kırmızılı kulübe olan saygısını sürekli dile getirmiş ve Galatasaray'ın Türkiye'nin en büyük kulübü olduğunu ifade etmişti.