Spor Süper Kupa maçında sahaya atlayan YouTuberın cezası belli oldu
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Süper Kupa maçında sahaya atlayan YouTuber'ın cezası belli oldu

Vodafone Park'ta, 14 Ağustos 2019'da oynanan UEFA Süper Kupa final maçında sahaya atlayan YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz'a 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Haber Merkezi AA
Sahaya girerek güvenlik görevlilerine zor anlar yaşatmıştı.
Sahaya girerek güvenlik görevlilerine zor anlar yaşatmıştı.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıklardan Cantuğ Özsoy katıldı, diğer sanıklar Ali Abdülselam Yılmaz, Emre Durmuş, Furkan Yaman'ı ise avukatları temsil etti.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Yılmaz'ın üzerine atılı suçu işlediğine sair somut deliller bulunduğunu belirterek, sanığa 3 yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi.

Savcı, diğer 3 sanığın delil yetersizliğinden beraatini talep etti, Yılmaz'ın avukatı ise, bir anlık heyecanla sahaya atlayan müvekkilinin beraatini istedi.

Duruşmada kararını açıklayan mahkeme, Yılmaz'a "yasak alanlara girme" suçundan önce 2 yıl hapis cezası verdi. Sanığın duruşmalardaki iyi halini göz önünde bulundurarak cezayı 1 yıl 8 aya indiren mahkeme, verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Mahkeme ayrıca sanık Ali Abdülselam Yılmaz'ın ayrıca 1 yıl süreyle spor müsabakalarına girmesinin yasaklanmasına hükmetti.

Mahkeme, diğer sanıklar Emre Durmuş, Cantuğ Özsoy ve Furkan Yaman'ın beraatine karar verdi.

Sahaya atlayan YouTuber'ın Instagram hesabı kapandı
GÜNDEM
Sahaya atlayan YouTuber'ın Instagram hesabı kapandı

Olayın geçmişi

Vodafone Park'ta, 14 Ağustos 2019'da oynanan UEFA Süper Kupa final maçının 14. dakikasında sahaya atlayarak koşmaya başlayan YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz, güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak saha dışına çıkarılmıştı.

Stadyumda Yılmaz'ın videosunu çektikleri belirlenen 4 arkadaşı da polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Yılmaz, emniyetteki ilk sorgusunda Süper Kupa Finali'ni izlemek için stadyuma gittiğini, maçın heyecanıyla kendini sahaya atarak kaleye doğru koşmaya başladığını, gerçekleştirdiği hareketin önceden planlanmadığını ve beraberindeki arkadaşlarının video ve fotoğraf çektiğinden habersiz olduğunu söylemişti.

Şüpheliler hakkında emniyette "futbol müsabakalarında seyirden men cezası" verilmişti.

İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden Yılmaz, "yasak alanlara girmek", diğer 4 şüpheli ise aynı suça iştirak etmekten adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz'ın "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun"un "yasak alanlara girme" maddesi gereği 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

İddianamede, Yılmaz'ın saha içindeki görüntülerini kayıt altına alan 3 arkadaşının da "yasak alanlara girme" suçuna iştirakten 1 yıldan üçer yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edilirken, bir şüpheli hakkında takipsizlik kararı verilmişti.

Süper Kupa maçında sahaya giren youtuber adliyede
OYNAT 00:39
Süper Kupa maçında sahaya giren youtuber adliyede
Beşiktaş Vodafone Park'ta oynanan Süper Kupa finalinde sahaya giren youtuber Ali Abdülselam Yılmaz ve dört arkadaşı adliyeye sevk edildi.


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