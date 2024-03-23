SÜPER LİG 31. HAFTA MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?
SÜPER LİG’DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?
Trendyol Süper Lig'de 31. hafta maçlarının programı şu şekilde:
17.00 İstanbulspor-Çaykur Rizespor
20.30 Bitexen Antalyaspor-MKE Ankaragücü
20.30 Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor
20.30 Galatasaray-Atakaş Hatayspor
17.00 EMS Yapı Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük
20.30 Mondihome Kayserispor-Kasımpaşa
20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor
20.30 Fenerbahçe-Yukatel Adana Demirspor
20.30 Yılport Samsunspor-Siltaş Yapı Pendikspor
20.30 RAMS Başakşehir-Beşiktaş