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Spor

Süper Lig 31. hafta maçları ne zaman oynanacak, hangi maçlar var?

Trendyol Süper Lig 31. haftası milli ara nedeniyle ertelendi. TFF 31. haftanın maçlarını ve ne zaman oynanacağını resmi internet sitesinden yayınlandı. Peki, Süper Lig 31. hafta maçları ne zaman oynanacak, hangi maçlar var? İşte detaylar.

11:42 - 23/03/2024 Cumartesi
Güncelleme: 11:44 - 23/03/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Trendyol Süper Lig'de 31. hafta müsabakalarının programı belli oldu
Trendyol Süper Lig'de 31. hafta müsabakalarının programı belli oldu
'de 31. hafta müsabakalarının programı belli oldu. Milli aranın ardından 31. hafta maçları kaldığı yerden devam edecek. Haftanın açılış maçında İstanbulspor ve Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Peki Süper Lig 31. hafta maçları ne zaman oynanacak? İşte haftanın fikstürü ve maç tarihleri.

SÜPER LİG 31. HAFTA MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Sezon başında ilan edildiği üzere, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimi sebebiyle 31. hafta müsabakalarının
2, 3 ve 4 Nisan
tarihlerinde oynanması planlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

SÜPER LİG’DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?

Trendyol Süper Lig'de 31. hafta maçlarının programı şu şekilde:

2 Nisan Salı:

17.00 İstanbulspor-Çaykur Rizespor

20.30 Bitexen Antalyaspor-MKE Ankaragücü

20.30 Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor

20.30 Galatasaray-Atakaş Hatayspor

3 Nisan Çarşamba:

17.00 EMS Yapı Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük

20.30 Mondihome Kayserispor-Kasımpaşa

20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor

20.30 Fenerbahçe-Yukatel Adana Demirspor

4 Nisan Perşembe:

20.30 Yılport Samsunspor-Siltaş Yapı Pendikspor

20.30 RAMS Başakşehir-Beşiktaş

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU




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