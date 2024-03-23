'de 31. hafta müsabakalarının programı belli oldu. Milli aranın ardından 31. hafta maçları kaldığı yerden devam edecek. Haftanın açılış maçında İstanbulspor ve Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Peki Süper Lig 31. hafta maçları ne zaman oynanacak? İşte haftanın fikstürü ve maç tarihleri.