Süper Lig 35. hafta puan durumu ve maç sonuçları

Süper Lig'de 35. hafta mücadelesi Kayserispor-Antalyaspor maçıyla tamamlandı. Trabzonspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray, puanını 86'ya çıkardı ve bitime 3 hafta kala en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde liderliğini sürdürdü. İşte Süper Lig 35. hafta puan durumu, maç sonuçları ve gelecek haftanın programı.
Trendyol Süper Lig'de 35. haftanın perdesi kapandı. Haftanın kapanış maçında Bellona Kayserispor, sahasında Onvo Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti.
Lider Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 yenerek puanını 86'ya çıkardı. Sezonun bitimine 3 hafta kala en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde bulunan sarı-kırmızılılar, bir puan alması halinde üst üste üçüncü şampiyonluğunu ilan edecek.
Süper Lig'in 35. haftasında oynanan 9 müsabakanın 3'ünü ev sahibi takımlar, 4'ünü konuk ekipler kazandı. İki mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Karşılaşmalarda toplam 25 gol kaydedildi.
SÜPER LİG 35. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
RAMS Başakşehir-Fenerbahçe: 1-4
Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor: 0-1
TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor: 2-1
ikas Eyüpspor-Kasımpaşa: 0-3
Trabzonspor-Galatasaray: 0-2
Net Global Sivasspor-Sipay Bodrum FK: 0-0
Beşiktaş-Adana Demirspor: 4-1
Göztepe-Atakaş Hatayspor: 1-1
Bellona Kayserispor-Onvo Antalyaspor: 3-1
NOT: Reeder Samsunspor, haftayı bay geçti.
SÜPER LİG PUAN DURUMU 35. HAFTA
Ligde 35. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
NOT: Adana Demirspor'a 12 puan silme cezası verildi.
SÜPER LİG 36. HAFTA PROGRAMI
Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:
19.00 Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor (Yeni Adana)
19.00 Reeder Samsunspor-Net Global Sivasspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Sipay Bodrum FK-Trabzonspor (Grey Beton Bodrum)
19.00 Galatasaray-Bellona Kayserispor (RAMS Park)
19.00 Fenerbahçe-ikas Eyüpspor (Ülker)
19.00 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş (Gain Park)
19.00 Onvo Antalyaspor-Gaziantep FK (Corendon Airlines Park Antalya)
19.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)
19.00 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)
NOT: Konyaspor, 36. haftayı bay geçecek.