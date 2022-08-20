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Başakşehir Kayserispor'u ağırlıyor

Süper Lig'in 3. haftasında Başakşehir sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Mücadeleyle ilgili merak edilen detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi AA
Süper Lig: Başakşehir Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta?
İki takım arasında oynanan son maçı Kayserispor kazanmıştı.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in üçüncü haftasında 21 Ağustos Pazar günü Yukatel Kayserispor'la karşılaşacak.

Başakşehir-Kayserispor maçı saat kaçta?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.15'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Yusuf Bozdoğan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Turgut Doman olacak.

Sezonun açılış maçında sahasında Kasımpaşa'yı 4-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, ikinci haftada ise Konyaspor ile golsüz berabere kaldı. Turuncu-lacivertiler haftaya 4 puanla giriyor.

Birinci haftada Beşiktaş'a mağlup olan, ikinci haftada ise İstanbulspor'u 1-0 mağlup eden Kayserispor'un ise 3 puanı bulunuyor.

Medipol Başakşehir'de bu maç öncesinde sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

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27. randevu

Medipol Başakşehir ile Yukatel Kayserispor, Süper Lig tarihinde 27. kez karşı karşıya gelecek.Bugüne kadar Süper Lig’de 26 kez karşılaşan iki ekip, bir kez daha 3 puan mücadelesi verecek.

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 26 maçta 8 kez Yukatel Kayserispor kazanırken 12 kez Başakşehir kazandı. 6 kez de beraberlik bozulmadı. Bu maçlarda Kayserispor 21 gol atarken Başakşehir ise 29 gol kaydetti.

Geçen sezon hem İstanbul’da hem de Kayseri’de oynanan karşılaşmaları Yukatel Kayserispor 1-0’lık sonuçla kazanmıştı.
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