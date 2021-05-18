Süper Lig ekiplerinin gözdesi Alpaslan Öztürk Göztepe'den ayrıldı

Göztepe’nin deneyimli oyuncusu Alpaslan Öztürk takımdan ayrıldı. Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Alpaslan Öztürk'ün 3 sezondur takımda yer aldığı hatırlatılarak, "3 sezon boyunca kulübümüze hizmet eden Alpaslan Öztürk'e tüm emekleri için teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz. Teşekkürler King Kong" ifadelerine yer verildi.

Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir peşindeydi

Geride bıraktığımız sezonun başında Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir Alpaslan Öztürk'ü kadrolarına katmak için girişimlerde bulunmuştu. Fakat istenilen bonservis ücreti ve oyuncunun sözleşmesinin biteceği için transfer gerçekleşmemişti. Bu sezon itibarıyla takımdan ayrılan 27 yaşındaki oyuncu için yine bu ekiplerin devreye gireceği öğrenildi.

2018-2019 sezonundan bu yana Göztepe'de ligde ve kupada 76 maça çıkan Alpaslan Öztürk, 13 gol kaydetti.

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