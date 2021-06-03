Süper Lig ekiplerinin gözdesi Benteke'den kötü haber

Crystal Palace Kulübü, 30 yaşındaki santrforu Benteke'nin sözleşmesinin 2023'e kadar uzatıldığını duyurdu.
Benteke, 2016'da Liverpool'dan 28 milyon sterlin bonservis bedeliyle transfer edilmişti. Türk kulüplerinin de ilgilendiği iddia edilen tecrübeli futbolcu, geçen sezon Crystal Palace formasıyla Premier Lig'de çıktığı 30 maçta 10 gol atmıştı.
Belçika'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) kadrosunda da bulunan Benteke, milli takım kariyerinde ise 39 karşılaşmada 16 gol kaydetti.
“BEN-TEKEEE!”#CPFC | https://t.co/utMcYSDkhb pic.twitter.com/Loypv8q07b
“BEN-TEKEEE!”#CPFC | https://t.co/utMcYSDkhb pic.twitter.com/Loypv8q07b— Crystal Palace F.C. (@CPFC) June 3, 2021