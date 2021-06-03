Spor Süper Lig ekiplerinin gözdesi Bentekeden kötü haber
FUTBOL FUTBOL

Süper Lig ekiplerinin gözdesi Benteke'den kötü haber

İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace, Belçikalı futbolcu Christian Benteke ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

Haber Merkezi AA
Süper Lig ekiplerinin gözdesi Bentekeden kötü haber
Benteke'nin Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 9 milyon euro.

Crystal Palace Kulübü, 30 yaşındaki santrforu Benteke'nin sözleşmesinin 2023'e kadar uzatıldığını duyurdu.

Benteke, 2016'da Liverpool'dan 28 milyon sterlin bonservis bedeliyle transfer edilmişti. Türk kulüplerinin de ilgilendiği iddia edilen tecrübeli futbolcu, geçen sezon Crystal Palace formasıyla Premier Lig'de çıktığı 30 maçta 10 gol atmıştı.

Belçika'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) kadrosunda da bulunan Benteke, milli takım kariyerinde ise 39 karşılaşmada 16 gol kaydetti.

Sörloth'tan Trabzonspor taraftarına sitem: "Lütfen mesaj göndermeyi bırakın"
SPOR
Sörloth'tan Trabzonspor taraftarına sitem: "Lütfen mesaj göndermeyi bırakın"
Abone Ol Google News
Cezası belli oldu

Cezası belli oldu

Eski eşini çocuğunun gözü önünde döven Zarap hakkında karar.
40 ülkeye ihraç ediliyor

40 ülkeye ihraç ediliyor

Gaziantep'te hasadına başlandı.
Alman vekilden ‘Müslümanları fişleyelim’ çağrısı

TBMM Başkanı ​Şentop'tan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap.

512 liraya kadar gerileyebilir!

İlk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti.

Hem Kovid-19 hem de KKKA hastalığına yakalandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.