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Spor

Süper Lig erteleme maçlarının hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor maçını Kadir Sağlam, Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçını Abdulkadir Bitigen, Trabzonspor-Yılport Samsunspor maçını Cihan Aydın ve Sivasspor-Galatasaray maçını Zorbay Küçük yönetecek.

13:29 - 8/01/2024 Monday
Güncelleme: 13:29 - 8/01/2024 Monday
Yeni Şafak
Zorbay Küçük
Zorbay Küçük

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.


Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:
Yarın:

17.00 Corendon Alanyaspor-MKE Ankaragücü: Direnç Tonusluoğlu

17.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Bitexen Antalyaspor: Oğuzhan Çakır

20.00 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir: Burak Pakkan

20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen


10 Ocak Çarşamba:

17.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK: Ümit Öztürk

17.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Mondihome Kayserispor: Burak Şeker

20.00 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor: Kadir Sağlam

20.00 Yukatel Adana Demirspor-İstanbulspor: Murat Erdoğan


11 Ocak Perşembe:

17.00 EMS Yapı Sivasspor-Galatasaray: Zorbay Küçük

20.00 Trabzonspor-Yılport Samsunspor: Cihan Aydın






#TFF
#Süper Lig
#Zorbay Küçük
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