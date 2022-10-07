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ÖZET | Gaziantep FK 1-1 Adana Demirspor

Süper Lig'in 9. haftası Gaziantep FK - Adana Demirspor maçıyla başladı. İlk yarısı 0-0 beraber tamamlanan müsabaka, ikinci yarıda atılan karşılıklı gollerin sonucu 1-1'lik skorla sona erdi. Gaziantep FK - Adana Demirspor maçının gollerini ve özet görüntülerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Lig: Gaziantep FK 1-1 Adana Demirspor: Golleri kim attı?
Gaziantep FK 1-1 Adana Demirspor

Süper Lig'in 9. haftası Gaziantep FK - Adana Demirspor maçıyla başladı. İlk yarısı 0-0 beraber tamamlanan müsabaka, ikinci yarıda atılan karşılıklı gollerin sonucu 1-1'lik skorla sona erdi. Gaziantep FK - Adana Demirspor maçının gollerini ve özet görüntülerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Gaziantep FK - Adana Demirspor özet

23. dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında Maxim'in pasında topla buluşan Sagal'ın uzaktan şutunu kaleci Ertaç kurtardı.

27. dakikada orta alandan başlayan Adana Demirspor atağında ceza alanı çizgisi üzerinde bulunan Emre Akbaba, topu sol köşedeki Assombalonga'ya verdi. Assombalonga'nın pasında Belhanda'nın bekletmeden yaptığı vuruşta top az farkla auta çıktı.

32. dakikada sağ kanattan kazanılan kornerde Emre Akbaba ortasını yaptı. Savunmadan seken topa Onyekuru vurdu, meşin yuvarlak direkten dışarı gitti.

60. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Akintola'nın vuruşunda top direkten döndü. Pozisyonu takip eden Assambalonga'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti:0-1

68. dakikada Gaziantep FK beraberliği yakaladı. Kaleci Günay'un uzun pasıyla savunma arkasına sarkan Markovic'in aşırtma vuruşunda top ağlara gitti: 1-1

74. dakikada orta alandan gelişen Adana Demirspor atağında savunma arkasına sarkan Assambalonga kaleci ile karşı karşıya kaldığı esnada Ertuğrul Ersoy'un müdahalesi ile yerde kaldı. Maçın hakemi VAR incelemesini ardından faul kararı vererek Ertuğrul Ersoy'a kırmızı kart gösterdi.

88. dakikada Ndiaye'nin pasıyla topla buluşan Assombalonga'nın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta top az farkla auta çıktı.

Mücadelenin kalan bölümlerinde gol olmayınca karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Gaziantep FK - Adana Demirspor maç özetini buraya tıklayarak izleyebilirsiniz.
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