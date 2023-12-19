Süper Lig hakemlerinden kurdeleli tepki

Bugün oynanan Başakşehir-Sivasspor maçında hakem Mete Kalkavan ve yardımcıları da mücadeleye kurdele takarak çıkmıştı.

Süper Lig'de bu hafta oynanacak tüm maçlarda hakemlerin kurdele takarak Halil Umut Meler'in yaşadığı olaya böyle bir tepki vermesi bekleniyor.