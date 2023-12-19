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Spor

Süper Lig hakemlerinden kurdeleli tepki

Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor ile İstanbulspor karşı karşıya geliyor. Mücadelenin hakemi Ali Şansalan ve yardımcıları, geçtiğimiz günlerde Halil Umut Meler'in yaşadığı olaya kurdeleli tepki gösterdi.

20:13 - 19/12/2023 mardi
Güncelleme: 20:36 - 19/12/2023 mardi
Yeni Şafak
Süper Lig'de bu hafta oynanacak maçlarda hakemler tepki gösterecek.
Süper Lig'de bu hafta oynanacak maçlarda hakemler tepki gösterecek.

Trendyol Süper Lig 17. hafta karşılaşmasında Trabzonspor ile İstanbulspor karşı karşıya geliyor.


Mücadele öncesi hakemlerin formasında bulunan kurdele sporseverler tarafından dikkat çekti.


Hakem Ali Şansalan ve yardımcıları, Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'in yaşadığı olaya kurdeleli tepki gösterdi.


Bugün oynanan Başakşehir-Sivasspor maçında hakem Mete Kalkavan ve yardımcıları da mücadeleye kurdele takarak çıkmıştı.


Süper Lig'de bu hafta oynanacak tüm maçlarda hakemlerin kurdele takarak Halil Umut Meler'in yaşadığı olaya böyle bir tepki vermesi bekleniyor.







#Süper Lig
#Trabzonspor
#İstanbulspor
#Hakem
#Kurdele
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