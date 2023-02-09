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Spor

Süper Lig iptal mi edildi, ne zaman başlayacak?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından Süper Lig dahil tüm spor karşılaşmaları bir sonraki duyuruya kadar ertelenmişti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan son açıklamalar sonrasında Süper Lig maçlarının ne zaman oynanacağı açıklandı. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak, maçlar ne zaman oynanacak?

18:57 . 9/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
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Arşiv

Süper Lig maçları, Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketlerinin ardından ertelenmişti. Milli yas edilmesinin ardından bu hafta oynanacak tüm Süper Lig ve spor müsabakaları iptal edildi. Peki, Süper Lig maçları ne zaman oynanacak? İşte TFF tarafından belirlenen tarih.

Süper Lig maçları ne zaman oynanacak?

Türkiye Futbol Federasyonu, tüm liglerde futbol karşılaşmalarının bir hafta kaydırıldığını açıklayarak, maçların yeniden oynanacağı tarihi duyurdu.

Buna göre; 10, 11, 12 ve 13 Şubat'ta oynanması planlanan Süper Lig, 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig karşılaşmalarının 17, 18, 19 ve 20 Şubat tarihlerine ertelendiğini duyurdu.

Ayrıca 6 Şubat'ta oynanması gereken Ümraniyespor - Adana Demirspor, Giresunspor - Kayserispor ve Fenerbahçe - Konyaspor maçlarının da 21, 22 ve 23 Şubat tarihlerinde oynanacağı açıklandı.

Süper Lig'in 24 ve 25'inci hafta müsabakaları ile 1. Lig'in 27'nci hafta müsabakalarının planlamaları ise daha sonra yeniden yapılacak.

Daha ileri tarihe ertelenebilir

Yaşanana afetin etkilerinden dolayı Süper Lig maçlarının daha ileri bir tarihte başlaması da bekleniyor. Maçların Mart ayında başlaması öngörülüyor. Milli Eğitim Bakanlığı da okulların başlamasını 1 hafta daha erteledi. Bu ertelemenin ardından gözler TFF'ye çevrildi.



#Süper Lig
#deprem
#erteleme
39 dakika önce
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