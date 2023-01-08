Karagümrük-Konyaspor: 3-3

Süper Lig'in 18. haftasında Karagümrük, Konyaspor'u ağırladı.

Olimpiyat Stadyumu'nda gol düellosuna sahne olan mücadele 3-3 eşitlikle sona erdi.

Kırmızı-siyahlıların gollerini, 7. dakikada Ozdoyev, 33. dakikada Mbaye Diagne ve 88. dakikada Kerim Frei attı.

Konuk takımın golleri 65, 72 ve 90+5. dakikalarda Mame Diouf'tan geldi.

Bu sonuçla galibiyet hasreti üç maça çıkan Konyaspor, puanını 27 yaptı. İki maçlık kazanma serisi sona eren Karagümrük ise puanını 20'ye yükseltti.

Karagümrük-Konyaspor maç özetini izlemek için tıklayın.

Karagümrük-Konyaspor maç özeti

7. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Diagne'nin pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Ozdoyev'in sağ ayağıyla yaptığı vuruşta Konyaspor savunmasına da çarpan top ağlarla buluştu: 1-0.

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33. dakikada fark 2'ye çıktı. Sağ kanattan gelişen Fatih Karagümrük atağında Colley ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Diagne'nin yaptığı kafa vuruşunda top ağlara gitti: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fatih Karagümrük'ün 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

65. dakikada Konyaspor farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan gelişen atakta Muric ortasını yaptı. Ceza sahasi içinde iyi yükselen Diouf'un kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.

72. dakikada skora denge geldi. Sol kanattan kazanılan kornerde Guilherme ortasını yaptı. Ön direkte Diouf'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin dibinden ağlara gitti: 2-2.

88. dakikada Karagümrük bir kez daha öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Ozdoyev, yerden içeri çevirdi. Konyaspor savunmasından seken top Kerim Frei'in önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla gitti: 3-2.

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90+5. dakikada Konyaspor bir kez daha eşitliği yakaladı. Sol kanattan gelişen atakta Guilherme ortasını yaptı. Arka direkte Diouf, kafayla topu ağlara gönderdi: 3-3.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fatih Karagümrük sahasında Konyaspor ile 3-3 berabere kaldı.