Ev sahibi ekibin golünü 29. dakikada Mamadou Fall attı. Konuk takım bu gole 41. dakikada penaltıdan Antonio Mrsic ile cevap verdi.

Bu beraberliğin ardından Kasımpaşa puanını 26'ya, Ümraniyespor ise 22'ye yükseltti.

4. dakikada Kasımpaşa bir kez daha etkili geldi. Mounir'in pasında sağ kanatta topla buluşan Fabiano, çaprazdan ceza sahasına girip, sol ayağıyla sert vurdu ancak savunmaya çarpan top az farkla kornere çıktı.