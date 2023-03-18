|
Reklam
Reklam
Spor

Özet: Kasımpaşa-Ümraniyespor: 1-1

Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Kasımpaşa ile Ümraniyespor puanları paylaştı. Kasımpaşa-Ümraniyespor maç özetine haberimizden ulaabilirsiniz.

15:32 . 18/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Selçuk İnan-Recep Uçar rekabetinde kazanan çıkmadı.

Selçuk İnan-Recep Uçar rekabetinde kazanan çıkmadı.

Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa ile Ümraniyespor karşılaştı.


Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.


Ev sahibi ekibin golünü 29. dakikada Mamadou Fall attı. Konuk takım bu gole 41. dakikada penaltıdan Antonio Mrsic ile cevap verdi.


Bu beraberliğin ardından Kasımpaşa puanını 26'ya, Ümraniyespor ise 22'ye yükseltti.


Kasımpaşa-Ümraniyespor maç özetini izlemek için


Kasımpaşa-Ümraniyespor maç özeti


2. dakikada maçtaki ilk tehlike Ümraniyespor kalesinde yaşandı. Sol kanatta topla buluşan Fall'ın ceza sahasına gönderdiği ortada kale sahası önünde yükselen Golizadeh kafayı vurdu ancak top direğin yanından dışarı gitti.


4. dakikada Kasımpaşa bir kez daha etkili geldi. Mounir'in pasında sağ kanatta topla buluşan Fabiano, çaprazdan ceza sahasına girip, sol ayağıyla sert vurdu ancak savunmaya çarpan top az farkla kornere çıktı.


19. dakikada Geraldo'nun pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Umut Nayir, son çizgiye inip penaltı noktası üzerindeki Geraldo'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun yerden şutunda savunmaya çarpan top direğin dibinden kornere gitti.


29. dakikada maçta ilk golü Kasımpaşa buldu. Orta sahada topla buluşan Golizadeh'in ara pasında ceza sahasına hareketlenen Fall, rakibinden sıyrılıp kale sahası önünde sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.


40. dakikada HangiKredi Ümraniyespor penaltı kazandı. Sol kanatta topla buluşan Gheorghe çaprazdan ceza sahasına girip kale sahasına ortaladı. Bu noktada Epureanu, Eyyseric'in müdahalesi sonrasında yerde kalırken, hakem Mustafa Kürşad Filiz penaltı noktasını gösterdi.


41. dakikada kullanılan penaltı atışında Mrsic, topu ve kaleciyi farklı köşelere göndererek skoru eşitledi: 1-1.


Karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı gollerle 1-1 berabere bitti.


50. dakikada Kasımpaşa etkili geldi. Orta sahada topla buluşan Hajradinovic'in uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Fall, sağdan ceza sahasına girer girmez sert vurdu ancak kaleci Orkun bu pozisyonda gole izin vermedi.


59. dakikada soldan kazanılan korner atışını Mounir kullandı. Bu futbolcunun kale sahasına gönderdiği ortada Yasin Özcan kafayı vurdu ancak savunma son anda müdahale ederek topu kornere gönderdi.


85. dakikada Eyyseric'in sağdan kullandığı kornerde kale sahası çizgisi üzerinden yükselen Aytaç Kara kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla direğin üzerinden auta gitti.


Karşılaşma ilk yarıda atılan gollerle 1-1 berabere tamamlandı.






#Süper Lig
#Kasımpaşa
#Ümraniyespor
28 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.