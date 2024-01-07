Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor, sahasında Sivasspor'u ağırladı. RHG EnerTürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi kounuk takım 3-1 kazandı.
Sivasspor, 23. dakikada Arif Kocaman'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım, bu gole 42. dakikada Stephane Bahoken ile cevap verdi. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 90+3 ve 90-8. dakikadalarda Rey Manaj attı. Arnavut futbolcu maçtaki ilk golünü penaltı noktasından kaydetti.
Bu sonucun ardından Recep Uçar yönetimindeki Kayserispor, 29 puanda kaldı. Bülent Uygun'un çalıştırdığı Sivasspor ise puanını 24'e yükseltti.