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Spor

Kayserispor-Sivasspor: 1-3

Sivasspor, uzatmalarda bulduğu gollerle Kayserispor deplasmanından 3 puanla ayrıldı. Kırmızı-beyazlılarda Rey Manaj, performansıyla maçın yıldızı oldu. Kayserispor-Sivasspor maç özetine haberimizden ulaşabilirsiniz.

15:38 - 7/01/2024 Pazar
Güncelleme: 15:40 - 7/01/2024 Pazar
Yeni Şafak
Sivassporlu futbolcuların gol sevinci.
Sivassporlu futbolcuların gol sevinci.

Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor, sahasında Sivasspor'u ağırladı. RHG EnerTürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi kounuk takım 3-1 kazandı.



Sivasspor, 23. dakikada Arif Kocaman'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım, bu gole 42. dakikada Stephane Bahoken ile cevap verdi. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 90+3 ve 90-8. dakikadalarda Rey Manaj attı. Arnavut futbolcu maçtaki ilk golünü penaltı noktasından kaydetti.


Bu sonucun ardından Recep Uçar yönetimindeki Kayserispor, 29 puanda kaldı. Bülent Uygun'un çalıştırdığı Sivasspor ise puanını 24'e yükseltti.


Kayserispor 1-3 Sivasspor maç özetini izlemek için







#Süper Lig
#Kayserispor
#Sivasspor
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