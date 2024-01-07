Sivasspor, 23. dakikada Arif Kocaman'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım, bu gole 42. dakikada Stephane Bahoken ile cevap verdi. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 90+3 ve 90-8. dakikadalarda Rey Manaj attı. Arnavut futbolcu maçtaki ilk golünü penaltı noktasından kaydetti.