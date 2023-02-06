Süper Lig kulüpleri deprem bölgesi için seferber oldu

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrasında Süper Lig kulüpleri afet bölgesine yardım edebilmek için çalışma başlattı. Futbol takımlarının taraftar grupları da yardım toplayabilmek için sosyal medya hesaplarından kampanya duyurularında bulundu.