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Spor

Süper Lig kulüpleri deprem bölgesi için seferber oldu

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrasında Süper Lig kulüpleri afet bölgesine yardım edebilmek için seferber oldu. Futbol kulüpleri, resmi ürünlerinin satıldığı mağazalardaki kışlık ürünlerini ihtiyaç sahiplerine göndermek için çalışma başlattı.

15:40 . 6/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Vatandaşlar deprem bölgesine yardım için seferber oldu.

Vatandaşlar deprem bölgesine yardım için seferber oldu.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrasında Süper Lig kulüpleri afet bölgesine yardım edebilmek için çalışma başlattı. Futbol takımlarının taraftar grupları da yardım toplayabilmek için sosyal medya hesaplarından kampanya duyurularında bulundu.

Öte yandan Galatasaray Kulübü, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin yardım merkezi haline dönüştürüldüğünü belirtirken ihtiyaç ürünlerinin bir listesini yayınladı.





#Galatasaray
#Fenerbahçe
#Beşiktaş
#Trabzonspor
42 dakika önce
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Süper Lig kulüpleri deprem bölgesi için seferber oldu
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