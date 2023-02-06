Süper Lig kulüpleri deprem bölgesi için seferber oldu

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Vatandaşlar deprem bölgesine yardım için seferber oldu.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrasında Süper Lig kulüpleri afet bölgesine yardım edebilmek için çalışma başlattı. Futbol takımlarının taraftar grupları da yardım toplayabilmek için sosyal medya hesaplarından kampanya duyurularında bulundu.
Öte yandan Galatasaray Kulübü, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin yardım merkezi haline dönüştürüldüğünü belirtirken ihtiyaç ürünlerinin bir listesini yayınladı.