Süper Lig ne zaman başlıyor: Maçlar hangi saatte oynanacak?

Süper Lig'de yeni sezon 13 Ağustos Cuma günü başlayacak. Yeni sezonun ilk maçında son şampiyon Beşiktaş, Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor ile mücadele edecek. Bu maç saat 20.30'da oynanacak.

13 Ağustos Cuma günü başlayacak olan Süper Lig'de ilk yarı 27 Aralık günü tamamlanacak. Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun tamamlanma tarihi ise 22 Mayıs günü.

Süper Lig'de maçlar seyircili mi, seyircisiz mi oynanacak?

Türkiye Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada futbol maçlarının stadyum kapasitelerinin yarısı kadar dolabileceğini belirtti. Süper Lig'de bu sezon maçlar seyircili oynanacak.

Süper Lig'de sahada kaç tane yabancı futbolcu olabilir?

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Süper Lig'de yeni sezondan itibaren sahada en fazla 8 yabancı futbolcu oynayabilecek. TFF'nin açıkladığı 8+6 kuralına göre geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi takımlar 11 yabancıyla sahaya çıkamayacak. Oyuncu değişikliklerinde teknik direktörler, sahada aynı anda 8 yabancıyı geçmemek için ekstra dikkat etmek zorunda kalacak.

Süper Lig kaç takımla oynanacak? Kaç takım küme düşecek?

Süper Lig 2021-2022 sezonunda 20 takımla oynanacak. Süper Lig'de bu sezon 4 takımın küme düşmesi planlanıyor. TFF, uzun vadede 18 takımlı lige geri dönmek istediğini açıklamıştı.

Süper Lig'de maçlar hangi saatlerde oynanacak?

Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftalarında hava sıcaklığı sebebiyle maçlar geç saatlerde oynanabilir. Ligin ilk haftasında maçlar 19.15, 20.30 ve 21.45 seanslarında yapılacak.

Süper Lig'de ilk hafta maçları;

13 Ağustos Cuma

Beşiktaş-Çaykur Rizespor

14 Ağustos Cumartesi

Fatih Karagümrük-Gaziantep FK

Altay-Kayserispor

Hatayspor-Kasımpaşa

15 Ağustos Pazar

Başakşehir FK-Alanyaspor

Antalyaspor-Göztepe

Adana Demirspor-Fenerbahçe

16 Ağustos Pazartesi