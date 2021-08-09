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Süper Lig ne zaman başlıyor: Maçlar hangi saatte oynanacak?

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu başlıyor. Futbolseverlerin merakla beklediği Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçı 13 Ağustos Cuma günü oynanacak. Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçı Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında yapılacak. Peki Süper Lig'de ilk yarı ne zaman bitecek ve sezon ne zaman tamamlanacak? Süper Lig'de 2021-2022 sezonuna dair tüm sorulara haberimizde cevap bulabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Lig ne zaman başlıyor: Maçlar hangi saatte oynanacak?
Süper Lig'de 2021-2022 sezonu 13 Ağustos günü başlıyor.

Süper Lig'de yeni sezon 13 Ağustos Cuma günü başlayacak. Yeni sezonun ilk maçında son şampiyon Beşiktaş, Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor ile mücadele edecek. Bu maç saat 20.30'da oynanacak.

13 Ağustos Cuma günü başlayacak olan Süper Lig'de ilk yarı 27 Aralık günü tamamlanacak. Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun tamamlanma tarihi ise 22 Mayıs günü.

Süper Lig'de maçlar seyircili mi, seyircisiz mi oynanacak?

Türkiye Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada futbol maçlarının stadyum kapasitelerinin yarısı kadar dolabileceğini belirtti. Süper Lig'de bu sezon maçlar seyircili oynanacak.

Süper Lig'de sahada kaç tane yabancı futbolcu olabilir?

Süper Lig'de yeni sezondan itibaren sahada en fazla 8 yabancı futbolcu oynayabilecek. TFF'nin açıkladığı 8+6 kuralına göre geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi takımlar 11 yabancıyla sahaya çıkamayacak. Oyuncu değişikliklerinde teknik direktörler, sahada aynı anda 8 yabancıyı geçmemek için ekstra dikkat etmek zorunda kalacak.

Süper Lig kaç takımla oynanacak? Kaç takım küme düşecek?

  • Süper Lig 2021-2022 sezonunda 20 takımla oynanacak. Süper Lig'de bu sezon 4 takımın küme düşmesi planlanıyor. TFF, uzun vadede 18 takımlı lige geri dönmek istediğini açıklamıştı.

Süper Lig'de maçlar hangi saatlerde oynanacak?

  • Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftalarında hava sıcaklığı sebebiyle maçlar geç saatlerde oynanabilir. Ligin ilk haftasında maçlar 19.15, 20.30 ve 21.45 seanslarında yapılacak.

Süper Lig'de ilk hafta maçları;

13 Ağustos Cuma

  • Beşiktaş-Çaykur Rizespor

14 Ağustos Cumartesi

  • Fatih Karagümrük-Gaziantep FK
  • Altay-Kayserispor
  • Hatayspor-Kasımpaşa

15 Ağustos Pazar

  • Başakşehir FK-Alanyaspor
  • Antalyaspor-Göztepe
  • Adana Demirspor-Fenerbahçe

16 Ağustos Pazartesi

  • Sivasspor-Konyaspor
  • Yeni Malatyaspor-Trabzonspor
  • Giresunspor-Galatasaray

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