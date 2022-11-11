ÖZET: Ankaragücü 1-1 Trabzonspor

Trabzonspor, Süper Lig'in 14. haftasında konuk olduğu MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada bordo-mavili ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı, geçen hafta Konyaspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ilk 11'inde 4 ismi değiştirdi. Avcı, sarı kart cezası sebebiyle Bakasetas ve Trezeguet'in haricinde Hüseyin Türkmen ve Denswil'i 11'de başlatmadı. Tecrübeli teknik adam bu isimlerin yerine Eren Elmalı, Larsen, Bardhi ve Yusuf Yazıcı'ya 11 şansı verdi.

Alınan bu sonuçla birlikte Ankaragücü, puanını 13'e, Trabzonspor ise 23'e yükseltti. Dünya Kupası arası öncesi birer puanla sahadan ayrılan iki ekip de, 40 gün sürecek bu arayı iyi bir şekilde değerlendirmeyi hedefliyor.

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Ankaragücü - Trabzonspor maç özeti

10. dakikada sol kanattan Hamsik’in ortasında arka direkte Abdülkadir’in şutunda top kaleci Bahadır’da kaldı.

19. dakikada Bardhi’nin kullandığı serbest vuruşta kaleci Bahadır’ın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Eren Elmalı’nın şutu üstten auta gitti.

İlk yarı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.

70. dakikada Trabzonspor, Enis Bardhi'nin attığı golle 1-0 öne geçti. 0-1

74. dakikada Ankaragücü, kazandığı penaltıyı Tolga Ciğerci ile gole çevirerek kısa bir süre içerisinde yeniden beraberliği sağladı. 1-1

Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona erdi.