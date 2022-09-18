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Fenerbahçe'den Alanyaspor'a yarım deste gol

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında ağırladığı Alanyaspor'u 5-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin gollerini, Diego Rossi, Gustavo Henrique, Miguel Crespo, Enner Valencia ve İrfan Can Kahveci kaydetti. Fenerbahçe - Alanyaspor maçında atılan 5 golü ve özet görüntülerini haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Lig özet izle: Fenerbahçe 5-0 Alanyaspor: Golleri kim attı?
Fenerbahçe 5-0 Alanyaspor

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Alanyaspor'u konuk etti. Kadrosunda rotasyona giden Jorge Jesus, mücadeleye dörtlü savunma ile başladı. Karşılaşmaya hızlı başlayan sarı-lacivertli takım, Alanyaspor geriden oyun kurarken kaptığı topla rakip kaleye hızlı gitti. Rossi penaltı çizgisi üzerinden şık bir vuruşla Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. 17. dakikada korner organizasyonunda Arao'nun arkaya sektirdiği topa dokunan Gustavo Henrique skoru 2-0 yaptı. Hem akan oyunda hem de duran toplardan gol bulan Fenerbahçe, 45+3. dakikada Pedro ile penaltıdan yararlanamazken, bir dakika sonra Crespo skoru 3-0 yaptı. Savunmadan seken topa Crespo, yay üzerinden vurduğu şutla fileleri havalandırdı ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda da ön alan presini iyi yapan ve Alanyaspor'un topla çıkmasına izin vermeyen sarı-lacivertliler, Valencia ile bulduğu pozisyonlardan yararlanamadı. Karşılaşmanın 70. dakikasında Fenerbahçe skoru 4-0'a getirdi. Lincoln Henrique'nin pasına, altı pas içerisinde dokunan Valencia fileleri havalandırdı. 76. dakikada kontra atağa çıkan Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin attığı golle skoru 5-0 yaptı. Mücadelede başka gol olmazken, Alanyaspor'u 5-0 mağlup eden Fenerbahçe, milli araya moralli girdi.

Tribünlerde boş yer kalmadı

Sarı-lacivertlilerin sezon başından beri oynadığı karşılaşmaların tamamında stadı dolduran taraftarlar, Alanyaspor maçında da bunu sürdürdü. Karşılaşma öncesinde takımlarına yoğun destek veren sarı-lacivertliler, oyuncuları da tek tek çağırarak onlara moral verdi. Müsabakada Alanyasporlu taraftarlar için ayrılan bölümde ise az sayıda taraftar yer aldı.

Fenerbahçe - Alanyaspor maç özeti izle
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