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Süper Lig takımlarının Dünya Kupası'ndan kazandığı ücretler belli oldu: Beşiktaş zirvede

Dünya Kupası’na gönderdiği futbolculardan 600 bin dolar kazanan Beşiktaş, şu ana kadar en çok gelir elde eden takım oldu. Siyah-beyazlıları Galatasaray, Fenerbahçe, Kayserispor ve Trabzonspor takip etti.

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Haber Merkezi İHA
Süper Lig takımları Dünya Kupasına gönderdiği futbolculardan ne kadar para kazandı?
Beşiktaş forması giyen Romain Saiss'in kaptanlığını yaptığı Fas Milli Takımı, Dünya Kupası'nda yarı final maçına çıkacak.

Türkiye’de forma giyen ve Dünya Kupası’nda boy gösteren futbolcular, kulüp kasasına önemli derecede para girmesini sağladı.

Turnuvaya 4 oyuncu gönderen Beşiktaş, şu ana kadar en çok gelir elde eden kulüp oldu. Siyah-beyazlılar 600 bin dolar gelir elde etti.

Dünya Kupası’na 5 oyuncu gönderen Galatasaray, kasasına toplamda 428 bin doları koydu. Fenerbahçe ise Michy Batshuayi, Enner Valensia ve eski oyuncusu Kim Min Jae’den toplamda 220 bin doları almayı hak etti.

İran Milli Takımı'na Majid Hosseini ve Ali Karimi’yi gönderen Kayserispor 200 din dolar gelir elde etti.

Trabzonspor 175 bin dolar, Alanyaspor 150 bin dolar, Hatayspor 120 bin dolar, Antalyaspor 70 bin dolar kazanırken Konyaspor da 40 bin dolar gelir sağladı.

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