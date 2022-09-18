MAÇ SONUCU | Trabzonspor 3-2 Gaziantep FK

Trabzonspor, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında karşı karşıya geldiği Gaziantep FK'yı son dakikada attığı golle 3-2 mağlup etti. Ev sahibi ekibin golünü Trezeguet, Marc Bartra ve penaltıdan Bakasetas kaydetti. Konuk ekibin gollerini ise Maxim ve Markovic attı. Trabzonspor - Gaziantep FK maçının özet görüntülerini ve atılan gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

Trabzonspor - Gaziantep FK maçından bir kare

Trabzonspor - Gaziantep FK özet izle

2. dakikada konuk takım ilk atakta golü buldu. Sağ çaprazdan rakiplerinden art arda sıyrılan Maxim'in şutunda top kaleci Uğurcan Çakır'ın sol köşesinden filelerle buluştu: 0-1.

6. dakikada Bakasetas'ın ceza alanı hemen önünden şutunda, savunmaya çarpan topa Günay, müdahale etti. Yan direğe çarpan top kornere çıktı.

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10. dakikada Gaziantep FK, farkı 2'ye çıkardı. Furkan Soyalp ile ver-kaç yapan Markovic, yerden bir vuruşla topu kaleci Uğurcan Çakır'ın yanından filelere gönderdi: 0-2.

14. dakikada Trabzonspor farkı 1'e indirdi. Bakesetas'ın pasında, ceza alanı sağ çaprazından yakın mesafeden Trezeguet, yerden bir vuruşla topu filelere yolladı: 1-2.

27. dakikada Bakasetas'ın ceza alanı yayı üzerinden şutunda, kaleci Günay Güvenç, topu güçlükle çeldi. Daha sonra savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

31. dakikada Trabzonspor'da sakatlanan Djaniny'in yerine Bardhi, oyuna dahil oldu.

40. dakikada Trabzonspor, VAR uygulamasıyla penaltı kazandı. Trezeguet'in ceza alanı içinde vuruşunda, Haunsek'in topa elle müdahale ettiği tespit edilmesi üzerine karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan, pozisyonu izledikten sonra penaltı kararı verdi.

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42. dakikada Bakasetas, kullandığı penaltı atışında topu kaleci Günay Güvenç'in sol köşesinden filelere yollayarak maçta eşitliği sağladı: 2-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 beraberlikle bitti.

46. dakikada orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Trezeguet, Lazar Markovic tarafından faulle durduruluyor.

53. dakikada sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Matej Hanousek ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

58. dakikada Gaziantep FK takımından Papy Djilobodji sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

68. dakikada Trabzonspor takımından Enis Bardhi sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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76. dakikada Marek Hamsik önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Marek Hamsik tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

80. dakikada sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Maxi Gomez ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

86. dakikada Trabzonspor takımından Eren Elmalı sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

89. dakikada Trabzonspor takımından Marc Bartra Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

90+8. dakikada Marc Bartra'nın attığı golle Trabzonspor, Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oluyor.

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