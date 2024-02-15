Türkiye Futbol Federasyonu ve Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı üyelerinden oluşan Yayın İhale Komisyonu, teklifleri noter huzurunda açmak üzere dün toplandı. Federasyondan yapılan açıklamada, komisyonunun, 19 Şubat Pazartesi günü yeniden toplanacağı açıklandı. İhale sonucunun 29 Şubat 2024 tarihinde tamamlanacağı bildirildi.

Saran Medya'nın, yıllık 143 milyon euro ile 4.2 milyar TL öneren beIN Sports'un son teklifinin üzerine çıktığı öğrenildi.

beIN Sports'un teklifi TL olarak vermesi dikkati çekti. Konuyla ilgili araştırma yapan gazeteci Tahir Kum, "beIN Sports euro olarak verilmesi gereken teklifi TL olarak verdi. Artı teminat mektubu da yok. İhale şartnamesine göre beIN Sports'un diskalifiye olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.