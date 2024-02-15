Spor

Yayın ihalesinde son durum

Süper Lig'de 29 Şubat'ta tamamlanması beklenen yayın ihalesiyle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. beIN Sports'un euro olarak vermesi gereken tekifi TL olarak verdiği ortaya çıktı.

15:17 - 15/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 15:30 - 15/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Türkiye Futbol Federasyonu ve Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı üyelerinden oluşan Yayın İhale Komisyonu, teklifleri noter huzurunda açmak üzere dün toplandı. Federasyondan yapılan açıklamada, komisyonunun, 19 Şubat Pazartesi günü yeniden toplanacağı açıklandı. İhale sonucunun 29 Şubat 2024 tarihinde tamamlanacağı bildirildi.


Saran önde

Yayın ihalesine teklif veren iki kurumun önerdiği rakamlar belli oldu.


Saran Medya'nın, yıllık 143 milyon euro ile 4.2 milyar TL öneren beIN Sports'un son teklifinin üzerine çıktığı öğrenildi.


Yayın İhale Komisyonu


"beIN Sports'un diskalifiye olması gerekiyor"

beIN Sports'un teklifi TL olarak vermesi dikkati çekti. Konuyla ilgili araştırma yapan gazeteci Tahir Kum, "beIN Sports euro olarak verilmesi gereken teklifi TL olarak verdi. Artı teminat mektubu da yok. İhale şartnamesine göre beIN Sports'un diskalifiye olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.













#Türkiye Futbol Federasyonu
#Süper Lig
#beIN Sports
#Saran Medya
37 dakika önce
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