Süper Lig'de 2020-2021 sezonu şampiyonu belli oluyor

Süper Lig'de üç büyük takım Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe son hafta maçlarının ardından şampiyonluklarını ilan etme ihtimaline sahip. Beşiktaş'ın avantajlı olduğu şampiyonluk yarışıyla ilgili tüm gelişmelere haberimizden ulaşabileceksiniz.
Göztepe - Beşiktaş
Göztepe'nin 11'i: İrfan Can; Murat, Alpaslan, Atınç, Berkan; Nwobodo, Esiti; Soner, Diabate, Halil; Jahovic
Beşiktaş'ın 11'i: Ersin; Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala; Josef; Atiba, Gökhan Töre, Ghezzal, N'Koudou; Larin
Galatasaray - Yeni Malatya
Galatasaray'ın 11'i: Muslera; Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi; Taylan, Gedson, Emre Akbaba; Arda, Babel, Mostafa Mohamed
Yeni Malatya'nın 11'i: Ertaç; Semih, Hadebe, Wallace, Hafez; Mallan, Zeki, Mustafa, Fofana; Tetteh, Ade
Kayserispor - Fenerbahçe
Kayserispor'un 11'i: Doğan, Kvrzic, Attamah, Mario, Aziz Behich; Dimitrios; Muhar, Daniel, Henrique, Aaron; İlhan
Fenerbahçe'nin 11'i: Harun; Nazım, Tisserand, Szalai, Caner; Sosa; Mert Hakan, Ozan; Pelkas, Samuel, Valencia