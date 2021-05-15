Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Spor Süper Ligde 2020-2021 sezonu şampiyonu belli oluyor
FUTBOL FUTBOL

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu şampiyonu belli oluyor

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu şampiyonu bu akşam oynanacak maçların ardından belli oluyor. Göztepe-Beşiktaş, Galatasaray-Yeni Malatya ve Kayserispor-Fenerbahçe maçlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Ligde 2020-2021 sezonu şampiyonu belli oluyor
Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe

Süper Lig'de üç büyük takım Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe son hafta maçlarının ardından şampiyonluklarını ilan etme ihtimaline sahip. Beşiktaş'ın avantajlı olduğu şampiyonluk yarışıyla ilgili tüm gelişmelere haberimizden ulaşabileceksiniz.

Göztepe - Beşiktaş

Göztepe'nin 11'i: İrfan Can; Murat, Alpaslan, Atınç, Berkan; Nwobodo, Esiti; Soner, Diabate, Halil; Jahovic

Beşiktaş'ın 11'i: Ersin; Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala; Josef; Atiba, Gökhan Töre, Ghezzal, N'Koudou; Larin

Galatasaray - Yeni Malatya

Galatasaray'ın 11'i: Muslera; Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi; Taylan, Gedson, Emre Akbaba; Arda, Babel, Mostafa Mohamed

Yeni Malatya'nın 11'i: Ertaç; Semih, Hadebe, Wallace, Hafez; Mallan, Zeki, Mustafa, Fofana; Tetteh, Ade

Kayserispor - Fenerbahçe

Kayserispor'un 11'i: Doğan, Kvrzic, Attamah, Mario, Aziz Behich; Dimitrios; Muhar, Daniel, Henrique, Aaron; İlhan

Fenerbahçe'nin 11'i: Harun; Nazım, Tisserand, Szalai, Caner; Sosa; Mert Hakan, Ozan; Pelkas, Samuel, Valencia

Abone Ol Google News
Yaşlılar için özel ekip

Yaşlılar için özel ekip

Polis, eşyalarını pazar yerinden evlerine kadar taşıdı.
Tam kapanma etkisi

Tam kapanma etkisi

​Vaka sayısı en fazla olan ilk 5 ilden biriydi, harita yeşile döndü.
Irkçı Yunan milletvekili Lagos hapis cezasını çekmesi için ülkesine teslim edildi

​Basın kuruluşlarının olduğu bina yerle bir edildi

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.