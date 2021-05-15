Süper Lig'de 2020-2021 sezonu şampiyonu belli oluyor

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Filistin'in Ankara Büyükelçisi Mustafa: Bu işgali söküp atacağız

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Filistin halkının 2021'de de değişmediğini ve İsrail işgaline direneceğini belirterek "Mübarek topraklarımızdan bu işgali söküp atacağız. Ulusal ilkelerimize bağlı olarak Kudüs’ün kalbinde ve surlarında Filistin bayrakları dalgalanana kadar mübarek yürüyüşümüz durmayacak." dedi.