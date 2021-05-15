Süper Lig'de 2020/2021 sezonu sona erdi. Sezonun son maçında deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Beşiktaş, 2020/2021 sezonu şampiyonu oldu.

Siyah-beyazlılara şampiyonluğu getiren golleri 10. dakikada Vida ve 69. dakikada penaltıdan Ghezzal kaydetti.Göztepe'nin tek golünü ise 24. dakikada Alpaslan attı.

Alınan bu galibiyetin ardından Beşiktaş, 84 puanla Süper Lig şampiyonu oldu.

Şampiyon Beşiktaş

Sergen Yalçın’ın gözyaşlarını tutamadı

Süper Lig’in son haftasında Göztepe deplasmanına giden Beşiktaş, sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrılırken, Galatasaray’ın aradaki averaj farkını kapatamamasıyla siyah-beyazlılar şampiyon oldu.

Maçın bitimiyle birlikte büyük sevinç yaşayan siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Sergen Yalçın da gözyaşlarını tutamadı.

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Saha içinde yayıncı kuruluşa röportaj vermek isterken duygularına hakim olamayan Sergen Yalçın, gözyaşlarıyla sevincini yaşadı.

Sergen Yalçın





TFF’den Beşiktaş’a tebrik mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig’de 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş için bir tebrik mesajı yayımladı.

TFF’nin resmi internet sitesinden paylaşılan tebrik mesajında şu ifadelere yer verildi:

“Süper Lig’de 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş’ı kutlarız. Kazanılan şampiyonluktan ötürü yönetim, teknik heyet, futbolcular ve tüm camiayı tebrik eder, Beşiktaş’a önümüzdeki sezon ülkemizi temsil edeceği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarılar dileriz."

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Galatasaray averajla şampiyonluğu kaybetti

Süper Lig'in son haftasına Beşiktaş ile aynı puanda giren Galatasaray, deplasmanda Yeni Malatyaspor 3-1 mağlup etmesine rağmen, averajla ligi 2. sırada tamamladı. Şampiyon Beşiktaş 45 averajı, ligi ikinci sırada tamamlayan Galatasaray'ın ise 44 averajı bulunuyor.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Halil Dervişoğlu, 60. dakikada Ryan Babel ve 90+3. dakikada Oğulcan kaydetti. Yeni Malatyaspor'un tek golünü ise 39. dakikada Adem Büyük kaydetti.

Fenerbahçe ligi 3. sırada tamamladı

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Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'un konuğu oldu. Mücadeleyi sarı lacivertliler 2-1 kazandı ve ligi 3. sırada tamamladı.

Kayserispor'un golünü 18. dakikada Henrique kaydetti. Fenerbahçe'nin gollerini ise 90. dakikada penaltıdan Valencia ve 90+8. dakikada Serdar Aziz kaydetti. Ayrıca karşılaşmanın 60. dakikasında Sosa penaltı atışından yararlanamadı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe 82 puanla ligi 3. sırada tamamladı. Kayserispor ise 41 puanla ligi 17. sırada tamamlarken, ligde kaldı.

Göztepe-Beşiktaş maçının canlı anlatımı

Galatasaray - Yeni Malatya maçının canlı anlatımı

Kayserispor - Fenerbahçe maçının canlı anlatımı